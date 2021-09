Andrej Babiš mladší oslovil svého otce na zahájení volební kampaně ANO v Ústí

Andrej Babiš mladší dnes oslovil svého otce při zahájení volební kampaně ANO v Ústí nad Labem. Oznámil mu, že je psychicky v pořádku, a zeptal se ho, jak se cítí on. Premiér Babiš k tomu řekl, že ví, kdo jeho syna zneužívá. Babiš junior ve čtvrtek na sociálních zveřejnil termíny, kdy by měl vypovídat na policii kvůli kauze Čapí hnízdo i jeho cestě na Krym, dlouhodobě tvrdí, že tam byl zavlečen.

"Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce. Jak se cítíš, když mě vidíš?" uvedl Andrej Babiš ml. "Proč jsi mi ublížil?" ptal se otce. "Budu se bránit," zdůraznil. "Přeji ti hodně štěstí v tvé kampani a oblbování českého národa tvojí sektou ANO. Měj se," řekl Andrej Babiš mladší, kterého doprovázel režisér Vít Klusák.

"Chci k tomu jenom říci, že jsem se o svého syna vždycky řádně staral," řekl k vystoupení svého syna premiér. "Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo, kdo využívá mého syna proti mně. Mě to mrzí. My víme, kdo ho zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. Mám čisté svědomí. Nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil," řekl Babiš.

Babišův syn poslal v lednu 2018 policii podle médií e-maily, v nichž psal, že byl unesen v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, kvůli níž jeho otec i on sám čelili obvinění z dotačního podvodu. Později ve skrytě natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, zveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho manžel tehdejší ošetřující lékařky Petr Protopopov proti jeho vůli odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. Premiér to popřel, jeho syn podle něj trpí schizofrenií. Babiš mladší letos v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že vše, co od začátku ke kauze údajného únosu řekl nebo napsal na policii, bylo "upřímné a pravdivé".

Lékařka Dita Protopopová vypracovala posudek, který měl podle médií synovi Babiše pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Stíhání Babiše mladšího a dalších členů premiérovy rodiny ale již bylo zastaveno. Obvinění nyní čelí jen premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová), oba vinu odmítají.