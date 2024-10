Anketa: Z celkového objemu supermarkety vyhodí méně než procento potravin

Z celkového objemu nabízených potravin obchodní řetězce a on-line supermarkety vyhodí zpravidla méně než jedno procento. Vyplývá to z informací, které prodejci poskytli ČTK. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza ČTK řekl, že boj s plýtváním začíná ještě dříve, než se potraviny dostanou na pult. Řetězce podle něj investují do modernizace skladů či chladicích zařízení, pečlivější je také plánování a výběr obalových materiálů.

Tesco vyhodí 0,5 procenta nabízených potravin, podle mluvčí Ivy Pavlouskové je to ve srovnání s finančním rokem 2016/2017, kdy firma začala o plýtvání reportovat, pokles o 80 procent. Stejný podíl potravin vyhodí také on-line supermarket Rohlík.cz. Řetězec Albert pak loni vyhodil 0,06 procenta z celkového objemu, oproti výchozímu roku 2016 se podíl potravinového odpadu snížil o 61 procent. Do příštího roku firma cílí na pokles o 65 procent.

Starší ovoce, zeleninu, pečivo nebo masné a mléčné výrobky blížící se datu spotřeby se obchodníci podle Prouzy nejdříve pokoušejí prodat ve slevách, a to například ve formě speciálních balíčků. "Od ledna do června letošního roku se prodalo 827.365 tašek, což znamená, že bylo zachráněno 2483 tun potravin. V loňském roce se celkem prodalo 1,586.754 tašek, zachránilo se tedy téměř 5157 tun," řekla ČTK mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Řetězec Penny Market se letos spojil s platformou Nesnězeno, balíčky nabízí v obchodech i přes aplikaci Nesnězena. "Novinky jsou výhodné pro obě strany. Zákazníci mohou nakoupit ještě výhodněji nad rámec aktuálních slev a my prodáme potraviny, které by jinak přišly nazmar," řekl mluvčí Tomáš Kubík.

Neprodané položky pak obchodníci věnují potravinovým bankám, zvířatům, bioplynovým stanicím nebo je zpracují do dalších produktů.

Z neprodaných rohlíků a housek řetězec Globus vyrábí strouhanku. "V (naší) restauraci je pečivo také součástí nádivek v mase, mletých směsí, žemlovky nebo ho zpracováváme jako krutony k polévkám," uvedla mluvčí Aneta Turnovská. Ze starších banánů Globus podle ní dělá zmrzlinu. On-line supermarket Rohlík.cz pak v září uvedl řadu více než 40 takzvaných upcycling produktů využívajících suroviny, které by jinak skončily jako odpad. Jsou mezi nimi granola z pivovarského sladu nebo slané pochutiny.

Jídlo pravidelně vyhazuje asi třetina Čechů, průměrně za 1800 korun ročně, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Too Good To go, která bojuje proti plýtvání potravin. Spíše podle něj jídlo vyhazují mladší než starší lidé. Zlevněné potraviny s blížícím se datem spotřeby pak nakupuje 74 procent z více než tisícovky respondentů, 14 procent ho ale nakonec vyhodí.

Každý Čech ročně vyhodí 91 kilogramů potravin, v celé zemi je to 1,9 milionu tun ročně, vyplynulo už dříve z dat ministerstva životního prostředí. Češi podle Prouzy plýtvají méně než dříve, zdražování po roce 2019 je naučilo kupovat jen to, co opravdu spotřebují, uvedl.