ANO bude v Moravskoslezském kraji vládnout spolu s koalicí SPD, Trikolora, PRO

Vítězné hnutí ANO bude v Moravskoslezském kraji vládnout s koalicí SPD, Trikolora a PRO. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil hejtman Josef Bělica (ANO), který by měl ve funkci pokračovat. ANO ve volbách získalo nadpoloviční počet mandátů v 65členném zastupitelstvu. Se čtyřmi zastupiteli za koalici SPD, Trikolory a strany PRO bude mít v zastupitelstvu 39 míst. ANO obsadí podle Bělici v krajské radě devět křesel, koalice SPD, Trikolora a PRO dvě křesla.

Bělica po zářijových volbách naznačil, že nevylučuje možnost spolupráce s koalicí Spolu MSK, a to i přesto, že v kraji může sestavit jednobarevnou vládu. Spolu dnes oznámilo, že zamíří do opozice. Podmínky pro spolupráci ze strany ANO označil lídr kandidátky Radek Kaňa za neslučitelné s hodnotami, programem i vizí koalice Spolu. Uvedl, že jim ANO zasahovalo do personálního obsazení funkcí.

"Dohodli jsme se nakonec na spolupráci s SPD, kteří během dneška byli spolupráci s námi schopni odsouhlasit během 90 minut. Ta portfolia, které jsme jim v radě nabídli, jsou životní prostřední s územním plánem a kultura s památkami," uvedl Bělica.

Hnutí ANO tak kromě hejtmana připadne resort dopravy, který bude mít opět na starosti Radek Podstawka, zdravotnictví nadále povede Martin Gebauer, v čele cestovního ruchu zůstane Šárka Šimoňáková. Novými zástupci v krajské radě budou Jan Veřmiřovský na školství, Šárka Vilamová, která bude mít na starosti strategický rozvoj, Michal Kokošek bude řídit investice a majetek, Stanislav Kopecký bude zodpovídat za sociální věci a v radě bude rovněž Jana Murová. Koalicí SPD, Trikolora a PRO bude jako radní pro kulturu zastupovat krajský předseda SPD Peter Harvánek a radním pro životní prostředí bude Pavel Staněk.

"Vždy jsme se snažili maximalizovat to, abychom mohli prosazovat svůj program. Na jednu stranu je to možná překvapení navenek, na druhou stranu jsme se vždy chovali slušně, řekli jsme své požadavky a co chceme prosazovat, a ANO vyhodnotilo, že máme docela zajímavé programové průniky," podotkl Harvánek.

Podle Bělici se hnutí ANO s uskupením Spolu během dvou týdnů nebylo schopno dohodnout na personálním složení rady. "Trvám na tom, že naše nabídka směrem ke Spolu byla velmi férová. Jasně jsme jim řekli, že si dost zakládáme i na tom, abychom si personálně napříč vedením kraje sedli. Dokonce ještě předevčírem (ve středu) jsme jim udělali nabídku na změnu portfolia, a to sociální věci za školství," řekl Bělica. Dodal, že nabídka koalice Spolu, kterou ANO obdrželo ve čtvrtek, nebyla pro hnutí přijatelná, a proto byla jednání ukončena. Další detaily povolebních vyjednávání Bělica nechtěl zveřejňovat. "Pokud dohoda ztroskotala na osobních ambicích jednotlivců, tak je to jejich zodpovědnost, nikoliv naše," uvedl hejtman. Předpokládá, že programové prohlášení krajské rady by mohlo být připraveno nejpozději do konce února.

Termín ustavujícího zastupitelstva ale zatím přesně stanoven není. "Je to složitá otázka..., dneska jsem dostal informaci o tom, že byla podána druhá stížnost na průběh voleb a nejsem schopen teď říct, v jakých termínech se s nimi vypořádá soud," řekl Bělica.

Krajské volby v Moravskoslezském kraji vyhrálo ANO s 35 mandáty zastupitelstvu. Druhé skončilo uskupení Starostové a Osobnosti pro kraj s 11 křesly, třetí je Spolu MSK s deseti zastupiteli. Čtvrtá koalice Stačilo! má pět mandátů a pátá koalice SPD, Trikolora a PRO čtyři zastupitele.