ANO kritizuje vládu, že nezorganizovala volby pro nemocné s covidem z izolace

Opoziční hnutí ANO kritizuje vládu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, že nezorganizovala komunální a senátní volby tak, aby mohli volit lidé nemocní covidem z izolace. Podle ANO by měl ve funkci skončit ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který manažersky selhal. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl místopředseda ANO a stínový ministr spravedlnosti Radek Vondráček.

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil opatření tím, že by bylo v komunálních volbách zorganizovat sběr hlasů složitější než ve sněmovních. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli vyzval lidi s příznaky nákazy covidu-19, aby k volbám do Senátu a obecních zastupitelstev nechodili. Mohli by ohrozit ostatní občany, zejména pak členy volebních komisí, uvedl na svém facebooku. Jeho výzva sklidila kritiku, na twitteru se proti ní ohradila například kandidátka do lednových prezidentských voleb Danuše Nerudová.

"Ministr vnitra Rakušan v podstatě hodil přes palubu tisíce voličů v téhle zemi. Mezi 10 tisíc až 20 tisíc voličů nemohou jít k volbám, protože mají diagnózu covid. Nenabídli jim žádné řešení," řekl Vondráček. Jde podle něj o velké manažerské selhání.

"Když máte nějakou obec, která má 200 obyvatel, je tam nějaká širší rodina, třeba desetičlenná, nemůže jít k volbám, protože jsou v karanténě. Jeden mandát, to je pět procent voličů," poznamenal. "Dokážu si představit, že by se opravdu konkrétně stal tento případ a někdo napadne volby, že jsou neplatné, že došlo k porušení volebního zákona. Co se stane?" dodal Vondráček.

V senátních a krajských volbách v roce 2020 i loni při volbách do Sněmovny mohli volit i lidé v karanténě. Letos to není možné. Voliči v izolaci podle zákona nemůžou volit a ani k nim nemůže komise s přenosnou urnou. "A je jedno, jestli je to covid, žloutenka či spalničky. A podle zákona je úplně jedno, kdo toto protiepidemické opatření nařídí - může to dělat krajská hygienická stanice i praktik. Takhle to platí už desítky let," napsal Válek. Momentálně je v izolaci s covidem kolem 10 tisíc lidí starších 18 let.

V předchozích letech byly kvůli covidu možné zvláštní způsoby hlasování. Loni při sněmovních volbách hlasovalo z domova do přenosné volební schránky kolem 1200 voličů v karanténě kvůli koronaviru. Přidali se tak k voličům, kteří hlasovali z auta a jichž bylo na 1600.

Epidemie koronaviru v Česku v posledních dvou týdnech opět zrychluje. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek očekává, že počty nakažených se proti nynějším údajům v říjnu a listopadu minimálně zdvojnásobí.