ANO navrhlo očkování pro Pražany. Koalice to odmítla

Na čtvrtečním jednání zastupitelstva hlavního města Prahy zastupitelé rozhodovali o možnosti bezplatného očkování proti sezónní chřipce pro občany hlavního města. Bod navrhl místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO Radomír Nepil, koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy Sobě však návrh odmítla.

"Praha má v rozpočtu prostředky, jak bezplatné očkování pro občany hlavního města zajistit. Už nyní pojišťovny očkování hradí seniorům nad 65 let a lidem s chronickými problémy. Praha by pak totéž měla umožnit i ostatním Pražanům," říká místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO Radomír Nepil.

Navrhované opatření zároveň reagovalo na Výzvu České vakcinologické společnosti, která vyzývá k očkování dětí i dospělých.

"Je velká škoda, že koalice ten návrh zablokovala a upřímně tomu příliš nerozumím. Považuji to za krajně nezodpovědné. Jde totiž hlavně o maximální ochranu zdraví občanů, ale i o ochranu celého zdravotnického systému v případě druhé koronavirové vlny. Pokud by nemocnice musely zvládat nápor pacientů s běžnou sezónní chřipkou a zároveň i další pacienty s onemocněním Covid, mohl by nastat velký problém. My jsme ale tímto mohli jednu z těch skupin podchytit včas," vysvětluje Nepil.