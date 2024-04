ANO nebude jednat na Hradě o penzích, Pavla to zklamalo, sejde se s Jurečkou

Opoziční hnutí ANO zrušilo svoji účast na pondělním jednání o důchodové reformě na Pražském hradě. Zdůvodnilo to tím, že nejvyšší představitelé vlády opakovaně deklarovali, že reformu penzí prosadí nehledě na názor opozice. Prezident Petr Pavel vyjádřil z postoje ANO zklamání, další rozhovory v současném formátu považuje za bezpředmětné. Schůzku s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) ale nezrušil.

Jurečka je připraven dát návrh reformy k projednání vládě 30. dubna. Uvedl, že by od ANO očekával odpovědnost místo politikaření a politického marketingu, je ale ochoten dál jednat.

Pavel s vicepremiérem Jurečkou a s trojicí zástupců ANO o penzijní reformě poprvé jednal 28. března. Oznámil poté, že se všechny strany shodly, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu prodlužovat. Opoziční hnutí následně shodu popíralo, což zopakovalo i dnes. "Pro nás to je natolik citlivá politická otázka, že je to pro nás nepřekročitelné," řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

V pondělí měli politici hovořit například o předčasných odchodech do důchodu u náročných profesí, všechny strany si podle Pavla měly vzájemně dodat podklady. Hrad dnes uvedl, že materiály zúčastněné strany dodaly v termínu s výjimkou právě hnutí ANO. Pavel se tak v pondělí sejde pouze s Jurečkou.

ANO zdůvodnilo zrušení účasti na jednání tím, že premiér Petr Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) opakovaně deklarovali, že reformu přijmou bez ohledu na jednání s opozicí. Fiala dnes reagoval tak, že ANO se na ničem dohodnout nechce, nemá žádný plán a není schopné přijít s alternativními návrhy. V sobotu na ostravském kongresu občanských demokratů v Ostravě Fiala řekl, že reformu vláda prosadí, ať už k tomu dá opozice souhlas, nebo ne. Je to jeden z hlavních slibů vlády, uvedl.

Pavel vyjádřil z rozhodnutí ANO neúčastnit se jednání zklamání. Prezident podle Hradu vnímá téma jako celospolečensky důležité a dlouhodobé, proto se snažil vytvořit prostor pro politickou diskusi vlády a opozice. Pondělní termín jednání i jeho obsah byl na minulé schůzce podle kanceláře prezidenta odsouhlasen všemi, zrušení dopisem ve čtvrtek odpoledne považuje Pavel za nekonstruktivní.

První místopředseda ANO a stínový premiér Karel Havlíček dnes uvedl, že s prezidentem může hnutí jednat i v budoucnu. Odmítá ale podle jeho slov dělat za těchto okolností stafáž. Podle ANO je správnou cestou penzijní reformy hledání nových zdrojů, omezení šedé ekonomiky, důsledný výběr daní, snižování výdajů státu, podpora hospodářského růstu a porodnosti. Jako nový zdroj politici ANO prosazují investiční pilíř s garancí státu.

Z údajů ministerstva financí vyplývá, že systém důchodového pojištění skončil za první dva letošní měsíce ve schodku přes 15,8 miliardy korun. Dvouměsíční deficit je meziročně zhruba o půl miliardy vyšší. Loni systém skončil v dosud největším propadu 72,8 miliardy korun. Výdaje na penze vzrostly minulý rok proti předloňsku o 17 procent, tedy o 97,2 miliardy korun. Příjmy se zvedly o osm procent.

Ekonomové a část politiků poukazují na to, že systém je v nynější podobě neudržitelný a schodek by v polovině století mohl dosahovat pěti procent HDP. V dnešních hodnotách je to asi 350 miliard korun. Vláda navrhuje zadlužování přibrzdit prodlužováním důchodového věku nad 65 let či snížením výpočtu nových penzí. Opozice je proti. Podle OECD se výdaje ročně pohybují kolem osmi procent HDP, Česko je tak na průměru vyspělých států. Kolem 15 procent posílají do penzí Itálie, Řecko či Francie, asi 13 procent Rakousko, přes deset procent Německo. Podobně jako ČR je na tom Dánsko či Maďarsko.