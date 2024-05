ANO trvá na odkladu korespondenční volby až na dobu po sněmovních volbách

Opoziční hnutí ANO navrhlo odklad zavedení korespondenční formy hlasování pro Čechy pobývající v cizině až na rok 2026, tedy po sněmovních volbách v příštím roce. Možnost hlasování poštou pro krajany, kterou požaduje vládní koalice, pokládá za účelovou. V úvodu druhého kola projednávání koaliční novely to dnes řekl předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO). Zástupci vládních stran takový výklad odmítli.

"Změna je účelová, směřuje jenom k volbám v roce 2025," uvedl Vondráček. Roman Bělor (STAN) ve shodě s předsedou své frakce Jozefem Coganem jako zástupcem předkladatelů uvedl, že obvinění z účelovosti je diskutabilní, neboť Češi v zahraničí na korespondenční volbu čekají dlouho.

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) si stěžovala, že k poslanecké předloze chybí stanovisko Legislativní rady vlády. Neúspěšně navrhovala, aby Sněmovna projednávání přerušila do jeho předložení, nejdéle do konce letošního září. Podle zástupců koalice je legislativní rada pouze poradním orgánem vlády a směrodatná jsou stanoviska sněmovních výborů.

"Předvádíte jenom taneček, který má vést k obstrukcím a zdržování," komentoval návrh předseda poslanců ODS Marek Benda. ANO koalici vytýkalo, že návrh předložila jako poslaneckou, nikoli vládní předlohu. Berenika Peštová (ANO) navrhla volební právo krajanů vázat na to, zda mají vůči ČR povinnost platit daně nebo zdravotní a sociální pojištění.

Ministr a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty) poukázal na to, že volební reformu včetně korespondenční formy hlasování připravil již bývalý ministr vnitra ve vládě Andreje Babiše Jan Hamáček. Podotkl, že tehdejší připomínky se netýkaly korespondenční volby, ale například hlasování v předstihu nebo nedoručování hlasovacích lístků předem. Odborné komise podle něj tehdy dospěly k závěru, že návrh zákona je v pořádku. Do vlády návrh zamířil na jaře 2020, ale tehdejší kabinet ho neprojednal, dodal Šalamoun.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Nyní musejí volit na ambasádách, což je pro mnohé z nich časově i finančně náročné. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Úpravu některých parametrů korespondenční volby už navrhl ústavně-právní výbor. Koalice s opozicí se ale nadále neshodují v pohledu na soulad s ústavou. Opoziční hnutí ANO a SPD tvrdí, že hlasování poštou může být v rozporu s principy tajné, svobodné a osobní volby.

Ústavně-právní výbor například chce, aby se hlasy z ciziny započítávaly do čtyř největších krajů místo dvou, což by mělo snížit jejich vliv na rozdělování mandátů. I v případě, že by volič hlasoval poštou, měl by právo volit později osobně na zastupitelském úřadu. Hlas zaslaný poštou by se v takovém případě vyřadil, a tedy nezapočítal. Opatření souvisí s možným ovlivňováním voliče při korespondenčním hlasování jeho okolím.