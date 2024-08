ANO v Karlových Varech vypovědělo koaliční smlouvu s ODS kvůli obvinění Bursíka

Hnutí ANO v Karlových Varech vypovědělo kvůli obvinění radního pro dopravu Petra Bursíka (ODS) koaliční smlouvu s koalicí Spolu. Ve vedení města bylo ANO, Karlovaráci a Spolu. S Karlovaráky chce ANO spolupracovat, v zastupitelstvu budou mít nadále většinu. Novinářům to dnes řekla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Primátorka připustila, že konec koaliční smlouvy byl na popud vedení ANO. Předsednictvo ANO uložilo karlovarské ANO ukončení koaliční spolupráce minulý týden.

Pfeffer Ferklová uvedla, že ANO podle koaliční smlouvy vyvolalo smírčí řízení. "V rámci smírčího řízení ale nemůže dojít k naplnění, protože to obvinění stále trvá. To znamená, že hnutí ANO vypovídá koaliční smlouvu. Ta výpověď počíná běžet 1. září a je tříměsíční a jako taková by měla skončit ke konci listopadu. Nicméně koaliční smlouva do té doby trvá. My jsme se shodli na tom, že pozice radního by byla pro zástupce Spolu do té doby neuvolněná," uvedla Pfeffer Ferklová. Místo radního Bursíka navrhne Spolu jiného radního, který bude ale ve funkci jen do ukončení koaliční smlouvy.

Po skončení platnosti koaliční smlouvy vznikne podle primátorky nová, kde bude partnerem ANO jen hnutí Karlovaráci. Ani ti ale z odchodu Bursíka nemají radost. "Pro nás jako pro Karlovaráky to vůbec není komfortní situace, protože koaliční projekt byl z našeho pohledu velmi úspěšný. Udělalo se hodně práce a hodně věcí je rozpracovaných a máme před sebou velké množství projektů. Nicméně akceptujeme rozhodnutí hnutí ANO, které vypovídá koaliční smlouvu, ale jsme připraveni v tom projektu pokračovat," řekl dnes novinářům náměstek primátorky Miroslav Vaněk z Karlovaráků.

V zastupitelstvu Karlových Varů jsou za koalici Spolu čtyři zastupitelé, z toho tři z ODS a jeden za KDU-ČSL. Koalice ANO a Karlovaráků bude mít i bez Spolu většinu 19 hlasů ve 35členném zastupitelstvu.

Podle Pfeffer Ferklové radní Bursík na magistrátu odvedl velký kus práce a hodně projektů má rozpracovaných. Jeho odchod ji proto mrzí. Nicméně obvinění Bursíka se týká jeho působení ve vedení města, proto nebyla jiná cesta. Jeho kompetence převezmou ostatní členové vedení města.

Policie obvinila Bursíka v souvislosti s případem údajných machinací s veřejnými zakázkami v Ústeckém kraji, ale i Karlových Varech. Podle Bursíka jeho stíhání není oprávněné, protože zakázka, kterou policie prošetřuje, byla zadána před tím, než začal řídit technický odbor, který za zakázku zodpovídal. Proti obvinění proto podal stížnost. Rozhodl se pozastavit své členství v ODS a odstoupit z funkcí ve vedení Karlových Varů. Už dříve byl obviněn a obžalován v jiné kauze, která se týká přerozdělování dotací agentury CzechTourism. Za Bursíka se po obvinění i podání obžaloby postavila jak rada města, tak jeho domovská ODS s tím, že počkají na rozhodnutí soudu. Obvinění se totiž netýkalo jeho práce na magistrátu.

Kriminalisté v kauze obvinili 14 lidí a pět společností, většinou z Ústeckého kraje. Je mezi nimi například primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO) nebo ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner.

Od komunálních voleb v září 2022 se už v některých městech koalice rozpadly nebo se změnili primátoři. Koalice se rozpadla například v Ostravě kvůli štěpení nejsilnějšího klubu vítěze hnutí ANO, dále v Hradci Králové, Děčíně nebo Frýdku-Místku. V Liberci se koalice změnila po obvinění tehdejšího náměstka primátora a člena ODS Petra Židka v korupční kauze. Koalice pokračuje bez ODS, dál má v zastupitelstvu většinu.