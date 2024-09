ANO vyhrálo v deseti ze 13 krajů, Piráti pohořeli, pět senátorů po prvním kole

Letošní krajské volby, které se konaly krátce po ničivých povodních, jasně ovládlo opoziční hnutí ANO. Stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo v deseti ze 13 krajů. V Moravskoslezském a Karlovarském kraji získalo dokonce nadpoloviční většinu hlasů. V Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém kraji zvítězily vládní strany v čele s dosavadními hejtmany. Na jihu Moravy vznikla už dnes večer dohoda o budoucí krajské koalici.

Z voleb vzejde silnější i další opoziční hnutí SPD i koalice Stačilo!, naopak fiaskem skončilo hlasování pro vládní Piráty, jehož vedení kvůli tomu dalo své funkce k dispozici.

Nejlepší pozici má ANO i po prvním kole senátních voleb. V něm bylo zvoleno hned pět senátorů. Je to nejvíc v historii této parlamentní komory. O zbylých 22 křeslech se rozhodne za týden. ANO v prvním kole získalo dva senátory a ve druhém kole má 19 finalistů, nejvíc ze všech subjektů.

Volební účast v krajských volbách byla téměř 33 procent, méně lidí přišlo jen před 20 lety v roce 2004. V minulých krajských volbách využilo svého práva 38 procent voličů. Výrazně nižší účast byla letos ve městech a obcích, které před několika dny zpustošila velká voda. V prvním kole voleb do třetiny Senátu přišlo hlasovat 30,5 procenta voličů. Nižší účast v senátních volbách byla jen v letech 2004 a 2002.

V Jihočeském kraji získala nejvíc hlasů ODS vedená hejtmanem Martinou Kubou, která už oznámila, že radu sestaví sama.

V Jihomoravském kraji uspěla koalice Spolu v čele s Janem Grolichem (KDU-ČSL), která ještě dnes večer uzavřela memorandum se Starosty pro jižní Moravu. Koaliční smlouvu podepíšou do týdne. Krajské volby v tomto kraji vyhrálo Spolu před ANO a Stačilo! V zastupitelstvu, které má 65 členů, obsadilo Spolu 31 křesel a Starostové získali čtyři mandáty.

V Libereckém kraji už počtvrté vyhráli Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty, připraveni jsou jednat o spolupráci s druhým ANO i třetím Spolu pro Liberecký kraj.

Ostatní kraje ovládlo s výrazným náskokem ANO. Počet vítězství ale nemusí znamenat stejný počet hejtmanů, od předchozích voleb řídilo ANO tři kraje, i když vyhrálo stejně jako nyní v deseti.

ANO v Moravskoslezském a Karlovarském kraji koaliční partnery nepotřebují. Zástupci hnutí v Karlovarském kraji nicméně osloví i další strany, které se dostaly do krajského zastupitelstva.

Hnutí STAN ve středních Čechách nechce pustit do vedení kraje vítězné ANO a nabídlo spolupráci koalici Spolu, která skončila třetí, řekla jednička STAN a dosavadní středočeská hejtmanka Petra Pecková. Spolu chce jednat se STAN i s ANO. Pokud by lídr Spolu Jan Skopeček upřednostnil pozici hejtmana v případné koalici s ANO, je to podle Peckové na jeho vlastní odpovědnost.

Povolební vyjednávání začala nedlouho po oznámení výsledků i v dalších krajích.

Souběžně s výběrem krajských zastupitelů se tento víkend konal i souboj o 27 křesel senátorů. V prvním kole získalo hned pět kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, a byli tak zvoleni. Mandát obhájil diplomat a někdejší prezidentský kandidát Pavel Fischer (za TOP 09) ve volebním obvodu Praha 12. Rozhodnuto je i na Vsetínsku, kde zvítězil dosavadní senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Na Karvinsku vyhrál Petr Vícha (SOCDEM) a v Ostravě Martin Bednář (ANO) a senátorkou za volební obvod Sokolov bude nynější poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová, kterou by měl v dolní komoře nahradil osminásobný vítěz Velké pardubické žokej Josef Váňa. V ostatních regionech, kde se letos volí do Senátu, se příští pátek a sobotu uskuteční druhé, rozhodující kolo voleb.

Vítězství ANO v krajských volbách považuje šéf hnutí Andrej Babiš za výsledek intenzivní práce v parlamentní opozici. Nejdůležitější volby budou za rok, řekl. Výsledek voleb podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy odráží realitu, pro ODS nejde podle něj o úspěch, ale ani o fatální neúspěch. Dopady na vládní spolupráci neočekává, za klíčový považuje úspěch ve sněmovních volbách příští rok. Uznal, že ANO posílilo a že má větší koaliční potenciál než dříve. Záležet bude ale na dalším vyjednávání, konstatoval.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan ocenil, že jeho hnutí získalo víc krajských mandátů než v minulých volbách. Lidovci obdrželi zhruba stejně mandátů jako před čtyřmi lety. Předseda strany Marian Jurečka novinářům řekl, že chtějí být součástí krajských koalic nejen na jižní Moravě, kde vyhráli jako členové koalice Spolu. Zda bude chtít pokračovat ve vedení strany, bude řešit až po druhém kole senátních voleb.

Debaklem skončily volby pro Piráty. Republikové předsednictvo krátce po zveřejnění výsledků dalo k dispozici své funkce, rozhodne široké vedení strany, řekl předseda strany a vicepremiér Ivan Bartoš. Volební výsledky označil za špatné. Po volbách 2020 mělo zastupitele ve všech 13 krajích, nyní jim zůstanou jen v Plzeňském kraji. Bartoš odmítl spojovat výsledky voleb s vládním angažmá Pirátů. Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že v přepočtu na mandáty podle ní vládní strany vyjma Pirátů dosáhly solidního výsledku.

Opoziční hnutí SPD v krajských volbách posílilo, získalo 41 mandátů, o šest více než měla doposud. Místo devíti krajů má nyní zastoupení ve 12. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je to úspěch. Koalice Stačilo! vyloučila spolupráci s vládními stranami, šéfka KSČM Kateřina Konečná také oznámila, že chce nechat přepočítat volby v Libereckém kraji. K mandátu tam koalici scházelo osm hlasů. Zástupci Stačilo! uspěli v 11 krajích.

Hlasování se dnes a v pátek konalo několik dnů po ničivých záplavách, které zkomplikovaly přípravy na volby v několika desítkách nejvíce zasažených obcích na severu Moravy a ve Slezsku. Se zajištěním hlasování v mimořádných podmínkách po přírodní pohromě tam musel pomoci stát. Volby se tam podle dosavadních informací obešly bez zásadních problémů, byť zájem o hlasování byl pochopitelně mnohem menší než jindy. Například v České Vsi u Jeseníku, jedné z nejzasaženějších obcí, klesla letošní krajská volební účast oproti roku 2020 o více než dvě třetiny. Do volební místnosti, kterou nahradil týlový kontejner hasičů, přišlo volit přes 11 procent voličů. Před čtyřmi lety to bylo víc než 36 procent.

Policie musela po skončení hlasování řešit incident u vchodu do pražského sídla KSČM v ulici Politických vězňů, kam odpoledne skupina lidí vhodila červené dýmovnice. Policisté sice prověřovali údajné kupčení s hlasy v Rudné u Nejdku na Karlovarsku po anonymním oznámení, ale podle nich nic nenasvědčuje spáchání trestného činu ani přestupku.