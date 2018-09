Antonín Švehla dostal in memoriam čestné občanství v Praze 15

Prvorepublikovému československému premiérovi Antonínu Švehlovi udělilo ve středu zastupitelstvo Prahy 15 in memoriam čestné občanství. Švehla, který se narodil před sto čtyřiceti pěti lety v Hostivaři, se před sto lety zasloužil o vznik Československa. Ocenění převzal předseda spolku Společnost Antonína Švehly Pavel Černý, předá je vnukovi politika, který žije v Americe.

Pro návrh udělit čestné občanství se starosta Prahy 15 Milan Wenzl (za ANO) rozhodl na začátku roku. "V naší městské části si připomínáme nejen sto let od vzniku samostatné republiky, ale také devět set padesát let od první písemné zmínky o Hostivaři v Kosmově kronice a taktéž sto čtyřicáté páté výročí narození a osmdesáté páté výročí úmrtí slavného hostivařského rodáka," sdělila Pavlína Nejedlíková z kanceláře starosty.

Prezident Miloš Zeman už oznámil, že někdejšímu československému premiérovi propůjčí 28. října nejvyšší státní vyznamenání - Řád bílého lva. Stane se tak sto let poté, co Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup podepsali zákon o zřízení samostatného státu československého a vydali provolání Národního výboru o vzniku republiky. Pět politiků tak vstoupilo do dějin jako muži 28. října.

Ocení jej i ministerstvo zemědělství

Městská část v září pokřtí dvě knihy, 8. září na Dnech Hostivaře knihu Toulky Prahou 15, Hostivař, Horní Měcholupy od Lukáše Berného, který spolu s Marií Zdeňkovou napsal i knihu Ze srdce a kamene, pomníky Antonínu Švehlovi. Ta bude pokřtěna v úterý 11. září, kdy bude také vysazena Lípa republiky.

Švehla (1873 - 1933) byl v čele agrární strany od roku 1909 až do své smrti. Tento hostivařský sedlák učinil z agrárníků nejsilnější předválečnou československou politickou stranu. Prosadil, aby se strana, která původně zastupovala hlavně velkostatkáře, orientovala pod heslem "venkov jedna rodina" na střední a malé rolníky, nebo již v roce 1906 založil stranický tisk, deník Venkov.

Na konci srpna odborníci z ministerstva zemědělství a neziskových organizací vybrali Švehlu jako zemědělskou osobnost posledních sta let.