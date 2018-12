Aréna Jaromíra Soukupa: Pro Česko je Babiš velká politická zátěž

V úterní Aréně Jaromíra Soukupa došlo na palčivá témata posledních dní. V bouřlivém prostředí se předseda Pirátů Ivan Bartoš, poslanec KSČM Jiří Dolejš, zástupce ODS Martin Kupka či lídr SPD Tomio Okamura vyjádřili například ke střetu zájmů Andreje Babiše, demonstracím "žlutých vest" ve Francii nebo zhodnotili výrok prezidenta Miloše Zemana o práci BIS.

Úvod pořadu byl věnovaný Andreji Babišovi, který čelí podezření ze střetu zájmů ohledně své bývalé firmy Agrofert, ačkoliv protiprávní praktiky sám popírá. Hájí se tím, že legislativně by mělo být vše v pořádku, jelikož společnost spravuje svěřenecký fond. "Pro Česko to nejspíš dopadne nepříznivě. Platí nové finanční nařízení, střet zájmů je naplněn, politik může ovlivňovat strukturu a čerpání dotací," nastínil Ivan Bartoš. "Problém vznikl v orgánech spadajíc pod jednotlivá ministerstva, pod něž spadá i vyřizování dotací. Ty se nyní tváří jako by žádné nařízení nepřišlo," dodal. Více o kauze ZDE.

Okamura zmínil, že pro SPD jsou důležité české zákony a že se nechtějí zařizovat podle Bruselu. Také zmínil, že dotace pro Čapí hnízdo byla určena malým a středním podnikům a je třeba, aby policie konečně situaci vyřešila. A to co nejrychleji. Svůj názor k tomu řekl i Kupka z ODS. "Střet zájmů zákon ošetřuje tak, aby se člověk nemohl dostat do střetu zájmů," dodal, načež na něj navázal Dolejš (KSČM). "Pro Česko to je velká politická zátěž, musí se vyjádřit evropská komise."

Protesty ve Francii

V posledních dnech se také mohutně protestovalo. Francii zasáhly nepokoje, které jsou označovány jako jedny z nejhorších za posledních padesát let. Provázely je násilnosti, na mnohých místech se rabovalo nebo hořelo. Prezident Macron výrazně u veřejnosti oslabil. Dolejš označil události ve Francii za palčivý problém. Ale nevnímá je jen negativně. "Dobře, pokud lidé formulují věcné požadavky, chtějí slíbit konkrétní ústupky, jsou to odborářské požadavky, má to politický kontext. Demonstrace má smysl a cíl. Pokud se v ulicích navalí kraválisti, je to věc druhá, jinak jde o legitimní požadavky," řekl a zdůvodnil svůj postoj.

Kupka zase doufá, že v Česku to tak daleko nedojde. V souvislosti s Francií zmínil, že k tomu vedly špatné pravicové recepty - z toho pak vyplynulo mnoho problémů znamenajíc často bezpečnostní riziko. "Žluté vesty jsou nespokojené s daněmi, situace se stala sociálně neúnosnou, vláda u nás navrhuje zvýšení daní, ale my máme jedny z nejvyšších daní v Evropě, mělo by se jít jinou formou - musí zasáhnout regulační úřad," bouřil v Aréně také Tomio Okamura. "Násilné protesty nepatří do politického života," poznamenal zase Ivan Bartoš.

Diskutující se shodli, že za vlnou protestů jsou nehorázně vysoké daně a upozorňovali, že na tom nejsme o moc lépe než ve Francii zvláště s přihlédnutím k tomu, jaká tu je běžná mzda. "Každý čeká, že se s daněmi bude nakládat spravedlivě, daně ve Francie neputovaly tam, kde je to nejvíce potřeba," uvedl Kupka s tím, že by se měly snížit. Toho se hned chytil Okamura, že by ODS ve vládě hned zvýšila DPH.

Politici se v diskuzi proložené postřehy Jaromíra Soukupa poté dostali až k levnému jízdnému nebo obědům zdarma. "Vláda navrhuje obědy zdarma pro všechny, SPD jenom pro potřebné. Jsou věci, které není potřeba financovat, rozpočet je špatně sestaven," uvedl Okamura.

Bartoš doprovodil výměnu názorů příkladem z USA. "Mediální mzdu většina lidé nemá. V New Yorku mají obědy pro znevýhodněné děti dotované. Pokud rodiče neposílají děti na oběd, protože nemají peníze, tak se to musí řešit." Kupka s ním ale nesouhlasil a mluvil o asociálním opatření. "Obědy zdarma budou čerpat lidé, kteří to nepotřebují," pronesl zástupce ODS a nabádal, aby se peníze nevyhazovaly zbytečně. A naopak zmínil, že by se stát měl zabývat kvalitou nabízeného jídla.

Zeman byl příliš expresivní

Došla řeč i na politickou kulturu v zemi a spolupráci jednotlivých stran. "SPD ráda spolupracuje s ostatními stranami," uvedl Okamura. Jako příklad zmínil kooperaci s Piráty, s nimiž se SPD shodla na zabránění zvyšování platů politiků. "Přistupujeme k tomu pragmaticky, důležitá je republika, nechceme se hádat," dodal.

Na závěr se probíral nedávný výrok prezidenta Miloše Zemana, který označil pracovníky BIS za čučkaře. Dolejš si myslí, že pan prezident už použil větší kalibr, nijak to s ním nezacloumalo. Trump se podle něj chová podobně. "Zeman vede k zamyšlení, jak funguje stát," konstatoval s tím, že to ale možná bylo zbytečně vyhrocené.

Kupka z ODS oponoval. "Prezident nemá pomlouvat bezpečnostní složku, uvedl i chybné číslo o rozpočtu," kontroval. "Spolupráce jednotlivých bezpečnostních složek je důležitá," doplnil. Zamyslel se nad tím, že výrok ničemu nepomohl.

Okamura by užil méně expresivní výraz. Zpráva BIS z jeho pohledu ale působí nevyváženě, zasahuje nelogicky do školství, SPD tam postrádá vyváženost.

