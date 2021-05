Arenberger končí jako ministr zdravotnictví, nahradí ho Vojtěch

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) rezignuje. Nahradit ho má jeden z jeho předchůdců - nynější poslanec ANO Adam Vojtěch. Premiér to oznámil v Bruselu, kde se účastní summitu EU. Arenberger ohlásil na 11:00 tiskovou konferenci. Ministr čelil kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger k odstoupení rozhodl kvůli tlaku na rodinu.

"Celá rodina je pod tlakem, to je hlavní důvod," uvedl Babiš. Arenberger podle něho podcenil, že na úrovni ministra "musí být majetková přiznání a další věci daleko přísnější". S Arenbergerem se podle svých slov premiér na postupu dohodl v úterý ráno. "Včera jsem s ním mluvil a v úterý ráno mi potvrdil svoji rezignaci," uvedl Babiš s tím, že výměnu zatím nekonzultoval s prezidentem Milošem Zemanem. "Předpokládám, že nebude mít žádné výhrady," uvedl. V polovině května Zeman řekl, že by proti Arenbergerovu odchodu z funkce neměl námitky.

S Vojtěchem, který post ministra zdravotnictví opustil loni v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo, hovořil Babiš o možném návratu do vlády minulý týden. V úterý ho zatím o dalším vývoji neinformoval. "No já bych mu přece jen zatelefonoval," uvedl premiér na dotaz, zda za Arenbergera má náhradu a kdo to je. O pár vteřin později doplnil, že to může říct a že doufá, že Vojtěch bude ministerstvo řídit do demise vlády, tedy konce kabinetu očekávaného v souvislosti s říjnovými volbami.

Arenbergerovi Babiš za účast ve vládě poděkoval. Poznamenal, že si váží toho, že se funkce ujal krátce před volbami.