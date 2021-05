Arenberger musí informace o majetku do detailu vysvětlit, uvedl premiér

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) se musí postavit čelem k informacím o svých majetkových oznámeních a vše do detailu vysvětlit. Novinářům to ve středu při návštěvě IKEM řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle serverů iDNES, Seznam Zprávy a DeníkN oznámil ministr mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger ve středu řekl, že nemovitosti, na které servery upozorňovaly, získal z větší části od rodičů, další si pořídil v posledních 30 letech. Dodal, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média.

Arenberger při návštěvě Thomayerovy nemocnice poděkoval žurnalistům, že mu pomohli objasnit rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním, které je určeno pro úředníky. "Právníci se na to se mnou o víkendu podívali a na základě toho daňového, které je v pořádku, jsme doplnili údaje do toho majetkového," konstatoval.

Ministr odmítl, že by po zájmu médií "pohádkově zbohatl". "Ty nemovitosti mám z větší části od rodičů a z minulosti, v rámci posledních dvaceti třiceti let jsem také nějaké dokoupil," řekl. Právníci ve vinohradské nemocnici, kteří se o Arenbergerova přiznání starali, podle něj zadali do přiznání jen část informací. "Zřejmě tam nebyly dodány všechny ty automaticky zadávané systémy, které se třeba prokopírovávají z katastru nemovitostí. Tuto chybu se mi díky Seznamu podařilo zjistit a o víkendu se to tam dokliklo," řekl.

Babiš uvedl, že s Arenbergerem zatím o záležitosti nemluvil. "Pochybil a teď to napravil. Je to samozřejmě jeho chyba, věděl, že u členů vlády je to vyžadováno, že se stává politikem, tak si to měl ošetřit," konstatoval předseda vlády. Ministr si podle něj měl zjistit před vstupem do vlády, jaké jsou povinnosti lidí na politických pozicích. "Pokud spatřujete ještě nějaké nedostatky, tak to musí vysvětlit," řekl novinářům.

Arenberger už potřebné informace doplnil, řekl Babiš. Přesto se ale podle něj dopustil přestupku. "Je třeba, by se k tomu jasně postavil čelem, musí to vysvětlit," dodal premiér. Ministr by podle něj měl například poskytnout rozhovory médiím, které s informacemi přišly, a sdělit veškeré detaily.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že finanční správa je nezávislá a kontrolní činnost provádí z úřední povinnosti. "Musí takto postupovat z úřední povinnosti bez ohledu, zda se to týká ministra, nebo podnikatele. Pokud finanční správa zjistí porušení daňových předpisů, musí postupovat ze zákona, takže věřte, že činí, co má," řekla.

Nové oznámení o majetku a příjmech udává stav ke konci loňského roku, čítá 16 stran. Arenberger ho zveřejnil ještě za dobu, kdy vedl pražskou vinohradskou nemocnici, ministrem je od 7. dubna. Dokument vyjmenovává 65 nemovitostí a přiznává také vedlejší příjem zhruba 30 milionů korun. Z toho 28 milionů korun ministr ohlásil jako příjem ze své živnosti, 1,5 milionu z pronájmu a 400 000 korun za členství v Radě Českého rozhlasu.

Většina majetku a příjmů v předchozím přiznání ke konci roku 2019 chybí. Na třech stranách tehdy jako šéf vinohradské nemocnice nahlásil vlastnictví pěti nemovitostí a podle serveru Seznam Zprávy neuvedl žádný vedlejší příjem. Arenbergerova soukromá kožní ordinace, která se zaměřuje na klinické testy nových léčiv, přitom funguje víc než 20 let.

Server Seznam Zprávy minulý týden uvedl, že Arenberger nevykázal milionové příjmy za testování léků v klinických studiích. Arenberger to odmítl a uvedl, že vedlejší příjem neuváděl kvůli vysokým nákladům, které údajně srazily jeho zisk.

Ministr k novému majetkovému přiznání uvedl, že jde o částku, kterou vydělal za správu obchodního majetku, klinický výzkum, přednášky a konzultace v ČR i zahraničí. "Nejsou od ní odečteny náklady," řekl deníku Mladá fronta Dnes (MfD). Podle organizace Transparency International ministrovi za nekompletní majetkové přiznání z předchozího roku hrozí pokuta v řádu desetitisíců korun, napsal Deník N.