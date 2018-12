Armáda kompletně převezme muniční sklad v Květné

Armáda 1. ledna kompletně převezme muniční sklad Květná na Svitavsku. V srpnu z něj byl odvezen poslední vojenský materiál, který tam byl přemístěn v roce 2015 z Vrbětic na Zlínsku. Areál se tak stane dalším skladovým zařízením armády, sdělila Vlastimila Cyprisová z oddělení komunikace s veřejností generálního štábu. Díky tomu vzniknou i další pracovní místa.

"K 1. lednu převezme muniční sklad Květná Agentura logistiky. K zabezpečení jeho chodu využije stávající personál, další pracovníci budou doplněni podle potřeb armády k zabezpečení skladové činnosti," uvedla Cyprisová.

Munice se do Květné dostala z Vrbětic, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s vojenským materiálem včetně munice, které si pronajímala ostravská Imex Group. Do Květné byl v roce 2015 převezen i vojenský materiál firmy Eruca Technologies, bývalé Bochemie, která ho již všechen odvezla. Kromě toho v areálu skladoval menší množství materiálu státní podnik Vojenský technický ústav Slavičín.

Sklad v Květné fungoval do roku 2013, kdy ho vojáci opustili. Ministerstvo obrany se jej pokoušelo neúspěšně prodat. V lednu 2015 armáda zprovoznila 20 skladů ze 32. Ministerstvo obrany původně počítalo s tím, že Květná se bude k těmto účelům využívat jen do konce roku 2015. Nakonec to trvalo téměř čtyři roky.