Armáda táhne více, než se čekalo. Aktivní zálohy se rozrůstají

Česká armáda měla k začátku února k dispozici 2357 členů aktivních záloh. Je to o asi 900 více než před rokem. Aktivní zálohy (AZ) se tak rozšiřují rychleji, než jak předpokládaly armádní plány. Na jednání sněmovního branného výboru to poslancům řekli zástupci vedení vojska. Na letošní duben armáda plánuje pro aktivní zálohy cvičení Hradba 2018, kterého se zúčastní asi 1400 záložníků.

Armáda by chtěla do roku 2025 mít nejméně 5 tisíc aktivních záložníků. Plány z koncepce pro výstavbu armády počítaly s tím, že do konce loňského roku jich bude sloužit asi 1900. Armáda jich ale podle generálního štábu v té době měla 2266. Na začátku letošního roku pak byli do armádních tabulek začleněni další, kteří musí ještě absolvovat výcvik ve Vyškově.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář rozšiřování záloh uvítal, zájem lidí ocenil. Poznamenal, že věří, že se podaří cíl 5 tisíc členů AZ dosáhnout dříve než v roce 2025. Podle některých odborníků je 5 tisíc záložníků minimum a česká armáda by jich potřebovala podstatně více. Část z AZ je určena pro doplňování bojových jednotek, další tvoří teritoriální jednotky, které by měly v případě krizové situace na starosti třeba ochranu důležitých objektů. Vláda je může do služby povolat také třeba na pomoc při povodních a dalších hrozbách.

Vedení armády úspěšnost náboru přičítá legislativním změnám, které začaly platit v roce 2016, zároveň "změně klimatu" ve společnosti, která se začala více věnovat bezpečnostním tématům. "Snad mohu mluvit i za ostatní kolegy (poslance), aktivní zálohy jsou nedílnou součástí armády a je zapotřebí je podporovat a rozvíjet všechny věci, které se odehrály z hlediska legislativy za minulé (volební období)," poznamenala předsedkyně obranného výboru Jana Černochová (ODS).

Podle Černochové začal být v AZ problém s tím, že do velitelských funkcí musí být jmenováni vysokoškoláci. "Což může způsobovat u některých jednotek problémy," řekla.

Podle statistiky generálního štábu je mezi aktivními záložníky nejvíce zastoupena věková skupina mezi 31 a 45 lety, z níž velká část má ještě zkušenosti z povinné vojenské služby. Mladších členů je 20 procent. V jednotkách slouží také asi 180 žen. Většina z aktivních záložníků je vyučena nebo má maturitu, vysokoškolské vzdělání armáda požaduje pouze u důstojníků.

Aktivní zálohy se letos zúčastní cvičení Hradba 2018, které v dubnu naváže na podobné cvičení z roku 2016. Pozvánku na něj dostane 1400 záložníků. Cvičit budou ochranu objektů důležitých pro obranu státu, spolupráci s policií nebo střežení hranic.