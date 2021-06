Asociace bazénů a saun vítá nová pravidla pro bazény, zvýší se tím návštěvnost

Možnost naplnit v bazénech kapacitu na 50 procent a prokázat se testem ze zaměstnání či školy podle Asociace bazénů a saun ČR pomůže návštěvnosti. Přes příznivé počasí, které o víkendu panovalo, bazény příliš zákazníků nepřivítaly. Největší překážkou byly testy na koronavirus, které museli lidé mít výhradně z oficiálních odběrových center. V úterý to sdělil předseda Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar.

Vláda na pondělním jednání znovu rozvolnila pravidla pro bazény a koupaliště. Po nuceném uzavření se mohly provozy otevřít od 31. května, platil ale limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. Lidé nemuseli mít zakrytá ústa a nos prakticky jen ve vodě. Ani respirátory v areálech už nyní nejsou nutné. Navíc je možné se prokázat o negativním testu potvrzením ze zaměstnání, čestným prohlášením zákonného zástupce o tom, že dítě podstoupilo test ve škole. Možné je i provést test na místě pomocí samoodběrové sady. Test nemusejí mít očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech nemoc covid-19 prodělali.

"Chtěl bych poděkovat panu ministru zdravotnictví (Adamu Vojtěchovi) a panu premiérovi (Andrej Babiš), že nám vyšli vstříc. O nových podmínkách jsme s nimi jednali, tedy jsme měli zprávu, že by změnu mohla vláda schválit. To, že je to ze dne na den, není problém," řekl Košnar.

Limit 15 metrů čtverečních byl podle Košnara limitující například v bazénech pro kojence, kde je plocha velmi malá. Už dříve generální ředitelka nejnavštěvovanějšího aquaparku Aquapalace Praha Vladana Horáková řekla, že kapacita na 50 procent je lepší než na metry čtvereční.

Kapacitu na 50 procent zvýšila vláda i u saun a wellnes. Nyní mohly provozy naplnit prostor maximálně na 30 procent.

Bazény a bazénová centra i sauny patřily k nejdéle uzavřeným provozům. Kvůli druhé vlně pandemie jim vláda fungování zakázala od 9. října. Krátce a s mnoha omezeními mohly otevřít v prosinci.