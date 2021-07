Asociace: Cestovky počítají, že o proplacení poukazu za zrušený zájezd lidé požádají

Cestovní kanceláře (CK) podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) počítají s tím, že lidé, kteří vlastní poukaz za loni zrušený zájezd kvůli pandemii koronaviru a do 31. srpna ho neuplatní, o jeho vyplacení CK požádají. Ve využití poukazů jsou podle něj u jednotlivých CK velké rozdíly. Kvůli nutnému proplacení ale neočekává masivní vlnu úpadků kanceláří. Přesto Asociace ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) požádala o vytvoření programu dlouhodobých úvěrů pro překonání tohoto období, které může být pro některé CK těžké. Na středeční tiskové konferenci na MMR to řekl prezident AČCKA Roman Škrabánek.

Zákon tzv. lex voucher z dílny MMR umožnil CK místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna loňského roku vydávat klientům poukazy. Pokud je lidé nevyužijí k úhradě jiné cesty do letošního 31. srpna, mají nárok do 14 dnů na vrácení peněz. Odmítnout poukaz mohli lidé ve věku nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohli kvůli pandemii pracovat. Peníze mohly rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.

CK potřebují mít podle Škrabánka od klientů aktuální údaje, kam mají peníze za zrušený zájezd odeslat. Nemohou podle něj pracovat s více než rok starými údaji. Proto předpokládají, že lidé CK odešlou žádost o výplatu, kde uvedou i číslo účtu. Část zákazníků podle něj už ale sama požádala o prodloužení platnosti poukazu.

Některé CK podle Škrabánka hlásí, že poukazy zákazníci využili ze 70 procent, někde se ale počet pohybuje jen kolem 30 procent. Kanceláře s nízkým množstvím uplatněných voucherů budou tak potřebovat na zpracování plateb delší čas a je možné, že 14 dnů jim stačit nebude, řekl dále Škrabánek. Proplácení poukazů některým CK ohrozí peněžní tok, proto by podle Škrabánka uvítaly státní pomoc formou zvýhodněných půjček s delší dobou splatnosti, například tři čtyři roky.

CK patřící do skupiny DER Touristik Eastern Europe, pod kterou na českém trhu spadají CK Fischer, Exim Tours, Nev-Dama nebo portál e-Travel dříve ohlásily, že už v červnu začnou peníze za nevyužité poukazy klientům vracet.

Některé CK vydávaly kromě státních poukazů i své vlastní. U nich platí rozdílné podmínky. Například CK Blue Style prodloužila platnost svých poukazů do 30. října s možností vycestovat i v příštím roce.

Zákazníci by se podle ředitelky odboru cestovního ruchu MMR Renaty Králové měli zajímat o to, jak poukazy nejlépe uplatnit. Pokud kvůli povinným testům nechtějí vyjet do zahraničí, mohou poukaz využít na domácí pobyt. Použít ho mohou třeba také na zimní dovolenou, nebo se s CK domluvit na jeho prodloužení a využití na zájezd v příštím roce, uvedla v pátek.

Objem vydaných poukazů za zrušené zájezdy, podle lex voucher i podmínek CK, činí podle ředitele obchodu a marketingu ERV Evropské pojišťovny Štěpána Landíka asi 2,4 miliardy korun. Všechny poukazy jsou podle něj pojištěné pro případ, že by se CK dostala do úpadku.