Asociace lanové dopravy má manuál covidových opaření pro lyžařskou sezonu

Asociace lanové dopravy ČR (ALD) připravila pro nadcházející zimní sezonu manuál pro bezpečný provoz lanovek a vleků při pokračování epidemie koronaviru. Chce tím dát skiareálům návod, jak by měly postupovat při případném zhoršení epidemie. Takzvaný chytrý model bezpečné lanové dopravy má ALD certifikován Světovou radou pro cestování a turistiku (WTTC). Novinářům to ve čtvrtek řekl prezident ALD Jakub Juračka. ALD sdružuje téměř 150 subjektů z řad provozovatelů osobní lanové dopravy.

Aktivitu ALD podporuje ministerstvo průmyslu a obchodu. "Aktivita bezpečná provozovna je cesta, kterou jsme již nastavili s restauracemi a obchody. Tvrdíme, že pokud by tady měla být nějaká podobná pandemická situace (jako dříve), tak cesta už nesmí být taková, že by se zavíralo, ale že se budou dodržovat režimová opaření. A ta musí být jasně nastavená a musí mít pravidla," řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Pokud by se současná epidemická situace nezměnila, nemuseli by lyžaři podle Juračky nosit ve frontě ani na lanovce ochranu dýchacích cest. V případě zhoršení epidemické situace a vyhlašování regulací státem manuál stanoví konkrétní režimová opaření. Šlo by například o nošení respirátorů, regulaci ve frontách či omezení kapacit lanovek. "Základem systému je pravidlo 3R, tedy roušky, ruce, rozestupy," řekl Juračka

Režimová opatření manuál stanovuje také pro provozovatele. Jde například o rozdělení personálu do skupin, aby se nepotkávaly obsluhy lanovek, instruktoři lyžování a pokladní. "Například obsluhu lanovky nelze jednoduše někým jiným nahradit. A kdyby bylo nejhůř, mohli by pracovat jen očkovaní zaměstnanci," řekl Juračka. Každý skiareál by k tomu měl mít podle něj vypracovanou interní směrnici.

Pravidla také například řeší dezinfekci pracovního nářadí, vytvoření ochranné místnosti pro pracovníky s příznaky onemocnění či dezinfekce kontaktních ploch.