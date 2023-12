Asociace pro využití tepelných čerpadel: Zájem domácností o tepelná čerpadla stagnuje

Zájem domácností o tepelná čerpadla stagnuje. O dotaci na jeho pořízení zatím ve druhé polovině roku zažádalo 4111 domácností, což je nejméně za poslední tři roky. Snižuje se také výše poptávaných dotací, meziročně o 11 procent. Vyplývá to z informací Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), které poskytla ČTK. Podle asociace tak slabá poptávka ohrožuje investice výrobců.

"Dotační prázdniny a značná prodleva v dotačních výzvách, jak v Nová zelená úsporám (NZÚ), tak především v kotlíkových dotacích, zájmu bohužel nepomohly. Na jedné straně slyšíme o rostoucí podpoře zelených řešení, na druhé straně se nedaří poskytovat skutečně rozsáhlou podporu obnovitelných zdrojů, kterou slibovalo například programové prohlášení vlády," uvedl šéf asociace Radek Červín. "Ničemu nepomáhá ani konstantní ujišťování o dostatečných zásobách plynu, investice do plynovodů nebo nově návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu," řekl. V ohrožení jsou tak podle něj i závazky Česka vůči EU.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uvedlo, že je otevřené jednáním o efektivnějším systému podpory. "Podmínky NZÚ neustále zjednodušujeme. V posledních úpravách v letech 2021 a 2023 jsme provedli změny, které vedly k maximálnímu snížení byrokratické zátěže a dalšímu rozšíření možností získat dotace na tepelná čerpadla," uvedla mluvčí Lucie Ješátková. Podle dat ministerstva v současnosti úřad dostává v průměru kolem 1500 žádostí měsíčně.

Většina domácností, které si pořizují tepelné čerpadlo nyní, vybírá podle asociace mezi levnějšími modely. Asociace v této souvislosti varuje před výrobky nižší kvality.

Výrobci podle asociace nyní fungují především díky firemním zakázkám. "Růst zájmu firem mohu potvrdit, jedná se však o dlouhodobé projekty a početně není možné, aby byly vykryté ztráty v residenčním segmentu. Výrobci se nyní o budoucnost skutečně bojí," podotkl Červín.

Podle něj tuzemští výrobci investovali do výrobních kapacit tepelných čerpadel v posledních dvou letech několik miliard korun, které mohou zůstat ve výsledku nevyužité. Někteří proto svou výrobu přizpůsobují novým trendům. Například tuzemský Master Therm kvůli tomu rozšířil výrobu o prémiové produkty pro zahraniční trhy a na firemní a průmyslové aplikace.

"Pokud jde ale o podíl typizovaných tepelných čerpadel vzduch-voda směřujících do českých domácností, představuje pro nás už jen zhruba 50 procent prodejů," uvedl ředitel společnosti Jiří Svoboda. "Zbytek tvoří čerpadla země-voda primárně pro nízkoenergetické novostavby, jež vyvážíme do západní Evropy, a potom větší čerpadla s výkonem nad 30 kW pro firemní a průmyslové využití včetně zpětného získávání tepla," řekl.

Asociace doufá, že poptávku firem by mohl ještě více posílit nový dotační program Úspora energie, který by měl být spuštěn na začátku roku 2024. Firmy by z něj měly získávat peníze na snížení energetické náročnosti a zvýšení své efektivity. "Finanční podpora má být určena například na výměnu energeticky náročných strojů za modernější řešení, dále na zateplení, rozvody a velmi atraktivní jistě bude i podpora právě tepelných čerpadel a fotovoltaik," uvedl výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla.

Současná situace na trhu s tepelnými čerpadly je odlišná od loňské. České domácnosti si tehdy pořídily přes 60.000 tepelných čerpadel. Počet instalací v loňském roce stoupl meziročně až na dvojnásobek. Více než čtyřnásobně vzrostl instalovaný výkon zařízení, který činil 289 kilowattů (kW).