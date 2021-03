Aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu má v Česku milion lidí

Vakcína proti covidu od firmy Johnson & Johnson bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dodávána do Evropské unie od 16. dubna. více

Neregistrovaný lék

Babiš: První dodávka Regeneronu by v Česku měla být do čtvrtka

První dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron by měla v České republice být nejpozději do čtvrtka 25. března. V pátek to napsal premiér Andrej Babiš (ANO). více