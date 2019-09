Atlas Čechů: Kdo pije Jihlavanku a jaké plány máme na víkend?

Jací jsou Češi jako národ? Jaký vedou rodinný život a jaký mají životní styl? Jak moc využívají nové technologie či jaké značky preferují? Nejen to a mnohem detailněji si mohou lidé nyní vyhledat na interaktivním webu Atlas Čechů, který se opírá o statistická data sesbírána od dvou tisícovek Čechů.

Za Atlasem Čechů stojí výzkumná agentura Behavio, která proslula projekty jako Mapa voličů nebo Minuty pro lepší práci. Od své nové interaktivní stránky si slibuje, že pomůže spojit rozdělené skupiny ve společnosti, respektive doufá, že přispěje ke vzájemnému pochopení.

"Každý žijeme v nějaké své bublině, mezi lidmi, kteří se nám podobají životní úrovní, vzděláním, koníčky, pohledem na svět. A o lidech mimo tento okruh máme mnohdy zkreslené představy. Díky Atlasu třeba můžeme pár mentálních bublin popraskat. A pomoci například těm, kdo z centrál dělají rozhodnutí o zbytku republiky, k lepší informovanosti," slibuje si Behavio.

Na první pohled vypadá Atlas Čechů minimalisticky. Potom, co však uživatel zadá do vyhledávače určitou skupinu, vyjedou mu přehledné grafy s demografickými údaji a další řadou informací jako rodinný a životní styl, názory, práci a finanční situaci, mediální chování, politické názory, preference značek, využívání technologií, cestování i domácí mazlíčky.

V atlasu se člověk může například dozvědět o názorech mužů a žen na domácí práce či i na vážnější téma jako třeba znásilnění a případný názor, zdali na tom nese spoluvinu i žena."Řada drobných detailů může naznačit mnohé o tom, co jste jinak za člověka. Například to, že pijete Jihlavanku, že preferujete českou kuchyni nebo že chodíte darovat krev. Naopak mnohé věci, ze kterých máme často tendenci vyvozovat závěry, nemají žádný vliv: například majitelé psů se nijak neliší od majitelů koček," konstatuje Behavio.

Z jeho dat vychází, že Jihlavanku pijí zejména lidé ve věku 55-64 let, kteří těžko shání práci a 49 procent z nich má čistý příjem 11-15 000 korun měsíčně. Jedná se o lidi, kteří neumí mluvit anglicky, jsou silní kuřáci, o zdravou stravu se příliš nezajímají a sportu nebo dovoleným za hranicemi Česka nijak zvlášť neholdují. Atlas Čechů rovněž uvádí, že iPhone rozhodně není jen "vymožeností Pražáků". Jen 16 procent Čechů, kteří vlastní iPhone, žije v Praze.

Z atlasu se člověk dozví nejen o preferenci různých značek, ale také o zvycích a rysech chování. Například až 43 procent Čechů třeba vůbec předem neplánuje, co bude dělat o víkendu. Nechávají to plynout, ale nakonec většinou zjistí že nemají, co na práci, a tak sedí doma a hrají na mobilu. Co se týče stravy, tak ti, kteří preferují českou kuchyni, jsou více uzavřeni světu - nemluví anglicky, nejezdí na dovolenou, jsou zvyklí na nižší příjem a rutinní život jim vůbec nevadí.

V základní, bezplatné verzi atlasu má uživatel odemčených celkem 150 skupin. Pokud má zájem o ještě detailnější informace, například údaje o konkrétních značkách a chování spotřebitelů, musí si už připlatit. Na objednávku si dokonce může zažádat o doplňkový výzkum v oblasti, jež ho zajímá a získaná data následně porovnat s těmi, co už v atlasu jsou.