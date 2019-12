Audit je konečný, zní z Bruselu. Babiš říká něco jiného

Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že auditní zpráva Evropské komise, která do Česka dorazila k jeho střetu zájmů, není konečnou verzí dokumentu.

Babiš v pondělí Rádiu Impuls řekl, že ČR může do dvou měsíců uplatnit případné připomínky. Připomněl, že Česko odmítalo závěry jarní předběžné zprávy, která unikla do médií. Odmítat je podle něj bude i nadále.

Podle informací týdeníku Respekt zpráva premiérův střet zájmů, o kterém kvůli Babišovu vlivu na podnik Agrofert hovořila předběžná zpráva, potvrzuje. "Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt, že je to konečná podoba auditní zprávy," řekl Babiš Impulsu. Za konečnou auditní zprávu označil dokument v pátek mluvčí Evropské komise.

Premiér zopakoval, že Česko bude mít dva měsíce od doručení českého překladu dokumentu na to, aby k němu uplatnilo své připomínky. Totéž tvrdí i ministerstvo pro místní rozvoj. "Takže určitě ČR, která už na začátku to odmítla, to bude odmítat nadále," konstatoval Babiš. Za pikantní označil, že rozhodnutí komise přišlo jen "pár minut" předtím, než skončila a začala fungovat nová komise.

Evropská komise podle Babiše zcela absurdně a nesmyslně vykládá český zákon o střetu zájmů. Premiér trvá na tom, že v souladu s jeho novelou vložil Agrofert do svěřenského fondu, takže předpisům vyhověl.

TI: Už je jen otázkou, kolik peněz se bude vracet

O střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) už Evropská komise rozhodla, auditní zpráva se měnit nebude, uvedla dnes Transparency International (TI). Podle ředitele TI Davida Ondráčky začne dohodovací období o tom, kolik peněz má Česko vrátit. Babiš by měl podle organizace, která podnět týkající se premiérova střetu zájmů Bruselu podala, okamžitě odstoupit. "Není možné, aby dotační podvodník zůstával v čele vlády," uvedl Ondráčka.

"Dva měsíce má Česko na to, aby implementovalo nějaká opatření," uvedl analytik TI Milan Eibl k tvrzení ministerstva pro místní rozvoj, že Česko má dva měsíce na vyjádření ke zprávě. Podle Ondráčky by se mohlo v extrémním případě stát, že budou zastaveny veškeré dotace směřující do Česka. Dostálová podle Ondráčky lže v Babišův prospěch.

Audit je koneční, zní EU

Audit ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše je konečný. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož musí české úřady do dvou měsíců Bruselu sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě. Lhůta se začne počítat od chvíle, kdy do Prahy dorazí český překlad anglického originálu, který obdrželo české ministerstvo pro místní rozvoj v pátek.

Mluvčí komise dnes sdělil, že zpráva je definitivní. Brusel podle něho musí doručit českým úřadům překlad anglického originálu zprávy.

"Od chvíle, kdy obdrží českou verzi, mají dva měsíce, aby nám vysvětlily, jak se hodlají zařídit podle těchto doporučení," řekl novinářům mluvčí Eric Mamer. České úřady tedy podle EK nemohou zprávu rozporovat, jak tvrdí Babiš, ale pouze reagovat na jednotlivá její doporučení.