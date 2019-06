Audit? Plný nepřesností a zavádějících tvrzení, hájí se Agrofert

V návrhu auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle skupiny Agrofert řada nepřesností, nepravdivých tvrzení a zavádějících interpretací. Firma k tomuto zjištění dospěla po prvním seznámení s návrhem auditní zprávy, kterou v pátek zveřejnila média, sdělil její mluvčí Karel Hanzelka. Současně zopakoval, že Agrofert zná zprávu zatím jen z médií a že ohledně čerpání dotací se vždy řídil zákony a platnými pravidly. Nevidí tedy důvod, proč by případně měl dotace vracet.

Auditoři se ve zveřejněném materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami Agrofertu, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu a na použití dotací z EU. Kvůli tomu dokument navrhuje vracení části dotací vyplacených Agrofertu, celkem by to mělo být asi 450 milionů korun.

"Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, což v minulosti potvrdila i řada kontrol a právních expertiz, které máme k dispozici. Taktéž Andrej Babiš učinil vše, co po něm zákon požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů," řekl v reakci na zveřejněné informace Hanzelka. Doplnil, že Agrofert je připraven ke spolupráci s českými úřady, pokud jej osloví.

Předběžný návrh auditu odmítá i Babiš. Podle něj je plný nepravd, které budou české úřady v příštích měsících vysvětlovat a vyjadřovat se k nim. Několikrát i zopakoval, že není ve střetu zájmů a neporušuje evropské či české právo. Podle něj Česko žádné peníze vracet nebude.

Návrh zprávy je v angličtině a české úřady budou zhruba měsíc čekat na český překlad, poté budou mít dva měsíce na odpověď. Pak komise zveřejní konečné stanovisko.