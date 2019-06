Autobus s malými fotbalisty narazil u Litovle do kamionu

Celkem 18 lidí, hlavně dětí, bylo v úterý zraněno při odpolední nehodě autobusu a kamionu na D35 u Litovle na Olomoucku. Upřesnil to mluvčí krajské záchranné služby Pavel Lampa. Většinou šlo o nezletilé pacienty, utrpěli převážně lehká poranění. Na místě byli zraněni také čtyři dospělí, tři z nich utrpěli středně těžká poranění a řidič autobusu byl zraněn těžce. Podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka se nehoda stala poté, co autobus narazil zezadu do kamionu. Dálnice ve směru na Mohelnici je zhruba od 15 hodin uzavřená.

Původní informace uváděly šest zraněných, později jejich počet stoupl na 15 a pak ještě vzrostl. "Celkově jsme na místě ošetřili a následně do olomoucké fakultní nemocnice transportovali 18 zraněných, z čehož drtivá většina byli nezletilí pacienti. Jejich charakter zranění byl v drtivé většině lehký, jednalo se zejména o odřeniny a pohmožděniny. Všichni nezletilí pacienti byli stabilní a bez ohrožení základních životních funkcí," uvedl mluvčí záchranné služby.

Z dospělých utrpěli tři lidé středně těžká poranění. "Jeden měl vážné zranění a byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu, šlo o řidiče autobusu," doplnil Lampa.

Podle informací cestovali v autobuse malí fotbalisté kolem deseti let věku. "Řidič autobusu, který byl zaklíněn, byl vážně zraněn. Vyprostili jsme ho a předali záchranné službě," uvedl mluvčí hasičů.

Podle mluvčího záchranné služby šlo o mimořádnou událost, na místě zasahovaly posádky záchranných služeb z celého okolí včetně letecké záchranné služby. Dohromady to bylo šest výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby a dvě převozové služby.

"Na místo události vzhledem k vysokému počtu zraněných, který byl postupně hlášen, jsme vyslali také okolní letecké záchranné služby z Brna a Ostravy, které jsme nakonec po dojezdu na místo události odvolali, neboť nebyl předpoklad transportu pacientů na odborná pracoviště do Brna a Ostravy," doplnil Lampa.

Mluvčí policie Jiřina Vybíhalová řekla, že nehoda se stala kolem 15 hodin na dálnici ve směru z Olomouce na Mohelnici na 253. kilometru. Provoz ve směru z Olomouce na Mohelnici je odkláněn exitem 253 na Litovel, zpět na D35 se mohou řidiči vracet exitem 248, uvedla policie. Hasiči na místo poslali kvůli nehodě a počtu zraněných krizového interventa, na místo zamířil i náhradní autobus. Podle twitteru hasičů dopraví náhradní evakuační autobus zbylou část cestujících zpátky do místa výjezdu v Prostějově. Okolnosti nehody se vyšetřují.