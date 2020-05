Automobilky by uvítaly prodloužení kurzarbeitu do srpna

Pomoc státu firmám ve formě kurzarbeitu by se měla podle automobilek včas prodloužit alespoň do letošního srpna. I když program Antivirus kompenzuje při vyšší průměrné mzdě v automobilovém průmyslu jen asi polovinu z celkových mzdových nákladů na zaměstnance, jeho funkční podoba přinesla podnikům alespoň částečnou úlevu v podobě snížení fixních nákladů. Vyplývá to z vyjádření Sdružení automobilového průmyslu.

Udržení zaměstnanosti, dostatek likvidity a efektivní nástroje na prevenci druhotné platební neschopnosti jsou podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla jedním ze základních předpokladů úspěšného zvládnutí hospodářské krize. "Avšak vzhledem k tomu, že není zřejmé, jak dlouho bude ekonomika v útlumu, doporučujeme program prodloužit alespoň o půl roku. Z důvodu cyklického vývoje ekonomiky také považujeme za vhodné zakotvit systém kurzarbeitu do českého pracovního práva, aby mohl být využíván i v budoucnu," dodal.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) tento týden řekla, že nynější dva druhy příspěvků na náhrady mezd z kurzarbeitového programu Antivirus představují pomoc firmám v době "vypnutí ekonomiky" a je potřeba i podpora při nastartování hospodářství. Navrhuje třetí příspěvek, který by podle ní byl pro ty, jimž klesly tržby o nejméně 30 procent. Podle zaměstnavatelů je nynější koncept kurzarbeitu dlouhodobě neudržitelný.

"Je na místě zdůraznit, že funkční kurzarbeit firmám nepomáhá s udržením cash-flow. Z tohoto důvodu AutoSAP od vzniku krizového období navrhuje revidovat všechny platby, které podnikatelé posílají státu. Vítáme proto návrh ministryně Maláčové, aby stát podnikům odložil odvody na sociální pojištění. Současně bychom ale ocenili, aby stát toto protikrizové opatření prodloužil z předběžně schválených třech měsíců alespoň do konce letošního roku a současně zcela upustil od vymáhání jakéhokoliv úroku či penále," dodal Petzl. Firmy podle něj uvítaly i vládou schválenou novelu daňového řádu, která zavádí dlouho očekávanou možnost poskytnutí zálohy na nespornou část DPH.

Krize v souvislosti s koronavirem zasáhla 90 procent firem v automobilovém průmyslu, které musely zastavit nebo omezit výrobu. Jakkoliv se podle Petzla může zdát, že odvětví rychle obnovuje svou činnost, je s ohledem na různý vývoj pandemie v ostatních zemích při mezinárodní provázanosti dodavatelských řetězců, očekávaném výrazném snížení poptávky firem i privátních zákazníků po automobilech a výrazně proexportním zaměření českého autoprůmyslu návrat na předkrizovou výkonnost zatím v nedohlednu.