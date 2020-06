Autor československé vlajky Jaroslav Kursa upadl v zapomnění

Nenápadný archivář a heraldik Jaroslav Kursa, který zemřel 12. června 1950 ve věku 74 let, se zapsal do historie Československa jako autor jeho vlajky, kterou používá Česká republika. Role tohoto dlouholetého státního úředníka a po vzniku ČSR zaměstnance archivu ministerstva vnitra přitom zůstávala dlouho zapomenutá. To, že právě Kursa přidal na tradiční český červenobílý prapor modrý klín, se začalo opět připomínat až na přelomu 20. a 21. století.

Kursa se narodil v Blovicích v rodině řídícího učitele, po maturitě na plzeňském gymnáziu studoval mezi roky 1894 a 1898 moderní filologii, historii a pomocné vědy historické na české univerzitě v Praze. Mimo jiné tehdy navštěvoval i přednášky Tomáše Garrigua Masaryka. Absolvent filozofické fakulty se protloukal životem jako suplující učitel na reálkách v Českých Budějovicích a Praze, vyučoval také na pražské obchodní škole a až v únoru 1909 získal jistější místo na místodržitelství v Praze.

Na místě státního úředníka vydržel nyní již uznávaný odborník na heraldiku i po vzniku Československa a v roce 1919 usedl v komisi pro státní symboly, v níž byli zástupci ministerstev, politiků i odborné veřejnosti. Po delší diskusi se její členové shodli na tom, že vlajka nového státu musí obsahovat slovanské barvy, tedy bílou, červenou a modrou. Pracovník archivu ministerstva vnitra Kursa pak dostal za úkol, aby toto zadání zohlednil při přípravě návrhů.



Kursa tedy namaloval řadu vlajek s různě širokými pruhy i s jinými heraldickými figurami. Mezi nimi byla také varianta s modrým klínem sahajícím do jedné třetiny délky bíločervené vlajky a v červenci 1919 návrh předložil členům komise. Ta vybrala vlajku s modrým klínem, ale po kritice veřejnosti a některých poslanců byl v lednu 1920 klín protažen až do poloviny délky vlajky. Tak to již zůstalo a vlajka nezmizela ani po rozpadu Československa, když ji převzala ČR.

Trvalo ale dlouho, než byly Kursovy zásluhy jednoznačně přijaty, nebyl totiž jediným, komu se v minulosti připisovalo autorství české vlajky. V 60. letech se například všeobecně soudilo, že jejím autorem je akademický malíř Jaroslav Jareš (1886 až 1967). Podobnou vlajku možná zhotovil i Čechoameričan Josef A. Knedlhans, který s ní údajně už roku 1918 vítal Masaryka při jeho návštěvě v New Yorku.

Po zpřístupnění dokumentů z jednání komise z let 1919 až 1920 se většina odborníků přiklonila k názoru, že autorem vlajky je právě nenápadný a pedantický archivář Kursa. "Jo, jo, Kursa, ten úředníček. Takovej tichej, ale pracovitej," popsal ho koncem 60. let minulého století historik umění Václav Vilém Štech. Zapomnění Kursy pomohlo i to, že zemřel roku 1950 v ústraní, bez potomků. Až v roce 2005 se podařilo získat alespoň dvě jeho nepříliš kvalitní rodinné fotografie.