Až 20 let vězení mohou dostat dva muži za účast v bojích na Ukrajině

Pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu na běloruského občana žijícího trvale v Česku za to, že se na východě Ukrajiny zúčastnil ozbrojeného konfliktu v řadách separatistů. Za teroristický útok mu hrozí 12 až 20 let vězení. Na webu to oznámil státní zástupce Marek Bodlák. Obdobné obžalobě a hrozbě stejně vysokého trestu čelí i český občan.

Bělorus se podle Bodláka zapojil do konfliktu na Ukrajině opakovaně, a to v letech 2014 až 2016. Jeho kauzou se bude zabývat pražský městský soud. Deník N už dříve uvedl, že policie stíhá za boj na straně separatistů čtyřicetiletého muže z Běloruska, který je nyní ve vězení za těžké ublížení na zdraví.

Obžalovaný Čech se k separatistům na východě Ukrajiny přidal na přelomu let 2015 a 2016, doplnil Bodlák. Tento případ začne 1. července řešit Krajský soud v Českých Budějovicích.

Z použité právní kvalifikace vyplývá, že státní zástupce viní oba muže z toho, že páchali trestnou činnost jako členové organizované skupiny. Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice nebo mezinárodní organizaci. Zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům.

Česká justice už v souvislosti s děním na Ukrajině řešila případ vojáka Erika Eštua. Za účast v bojích na straně samozvané Doněcké lidové republiky ovládané proruskými separatisty dostal pravomocně dvouletou podmínku a soudy mu odňaly vojenskou hodnost. Místo za terorismus ho však potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách. S tím nesouhlasí nejvyšší státní zástupce, který se dovolal. Dovolání podal i Eštu, a věcí se tak bude zabývat ještě Nejvyšší soud. Eštu argumentuje tím, že na Ukrajinu cestoval jako turista a že Doněcká republika není teroristickou organizací.

Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.