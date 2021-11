Babiš chce navýšit kapacity očkování, mají se otevírat centra

Na očkování je podle dat za středu registrováno téměř 107 tisíc lidí, kteří na vakcínu proti covidu-19 čekají. Tisíce lidí denně chodí do center, kde se předem registrovat nemusejí, čekají i několik hodin.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je třeba navýšit kapacity, nová centra chce v Praze a Brně, řekl v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády. Obě města mají spíš vyšší proočkovanost, nižší je spíš v příhraničí, menších obcích a zejména na jihu a západě Čech, na severní Moravě a ve Slezsku.

V pondělí se otevře nové očkovací centrum v Praze v obchodním centru na Černém Mostě, které bude provozovat Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. "Já bych chtěl všechny vyzvat, aby chodili na Chodov, to je nejlepší očkovací centrum bez registrace, dokážou očkovat až 1200 lidí denně," uvedl Babiš. Smlouvu v obchodním centru se podle něj podařilo prodloužit do března. Centrum na Chodově, které provozuje IKEM, v pátek naočkovalo téměř 1400 osob.

V jednom z největších očkovacích center bez registrace, na pražském hlavním nádraží, kde lidé stojí i několikahodinové fronty, se očkuje jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. Lidé ji volí hlavně proto, že covidový certifikát jim platí už 14 dní po aplikaci, zatímco u dvoudávkové musí čekat tři týdny na druhou dávku a další dva na platnost certifikátu. Podle nových studií ale ochrana touto jednodávkovou vakcínou po dvou měsících významně klesá. I nová vláda ve svém středečním prohlášení k řešení epidemie navrhuje přeočkování už za dva měsíce.

Za "nejlepší očkovací centrum na světě" Babiš dlouhodobě označuje centrum v hale O2 Universum v pražské Libni, které provozovala Ústřední vojenská nemocnice. Babiš by ho rád obnovil. "Pravděpodobně se znovu obrátíme na skupinu PPF," dodal. Další centrum by podle něj bylo potřeba zřídit také na brněnském výstavišti. Zapojit by se podle něj mělo víc praktických lékařů.

V současné době se očkuje v pracovní dny i 50 tisíc dávek denně, maximum z června bylo přes 100 tisíc dávek. Babiš chce kapacitu navýšit až na 126 tisíc dávek denně. "Za úkol má Centrální řídící tým znovu vybudovat kapacity, protože pokud nová vláda podpoří nás názor jednak na povinné očkování od února 2022 a jednak zkrácení třetí dávky z šesti na pět měsíců pro lidi nad 60 let a chronické pacienty, tak samozřejmě bude nápor na očkovací centra vysoký," dodal.

Aktuálně je plně očkovaných 58,8 procenta české populace a 67,5 procenta těch, kteří jsou ve věku nad 12 let, pro které jsou schválené vakcíny. Zájem o očkování stoupá výrazně od vyhlášení omezení pro neočkované a současného nárůstu počtu nových případů. Za poslední měsíc bylo podáno 1,1 milionu dávek vakcíny. Z nich zhruba polovina jsou posilující třetí dávky, které mohou lidé dostat půl roku po dokončeném předchozím očkování. Nově se za poslední měsíc nechalo očkovat 402 500 osob, což je asi 3,7 procenta populace.

V jednotlivých krajích a okresech se proočkovanost liší. Praha, Středočeský kraj a Vysočina mají plně očkováno přes 57 procent, v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji 50 procent. V nejproočkovanějších okresech Příbram a Pelhřimov je podíl plně očkovaných nad 60 procent, v okresech Jeseník, Vsetín a Nový Jičín pod 48 procent. Do nejméně proočkovaných míst vysílají kraje očkovací týmy. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ale nedávno na tiskové konferenci uvedla, že například v Moravskoslezském kraji po nich házely kameny.