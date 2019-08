Babiš chce pokračování koalice, Šmarda by se měl vzdát nominace

Premiér Andrej Babiš (ANO) si přeje, aby pokračovala koalice mezi hnutím ANO a sociálními demokraty. Serveru iDNES.cz řekl, že pro zachování spolupráce dělá všechno. Kandidát ČSSD na ministra kultury Michal Šmarda (ČSSD) podle něj svými výroky rozvrací vládu ještě předtím, než do ní vstoupil. Pokud chce Šmarda sociálním demokratům pomoci, měl by se vzdát nominace, aby strana mohla přijít s jiným kandidátem, prohlásil Babiš.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v sobotu uvedl, že ČSSD chce ve vládě být, musí být ale dodržována ústava i koaliční smlouva. Babiš trvá na tom, že žádný z těchto dokumentů neporušil on ani prezident Miloš Zeman. "Já jsem koaliční dohodu respektoval a respektuji ji, ale nemohu přehlížet řadu vyjádření pana Šmardy, kdy on ještě ani není ve vládě a už tu vládu rozvrací," uvedl. Zmínil například jeho kritiku ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

Pokud Šmarda chce ČSSD pomoci, měl by se kandidatury vzdát, míní Babiš. "A ať ČSSD přijde s jiným jménem a projedná to se mnou podle koaliční smlouvy," uvedl. I ČSSD podle názoru premiéra už pochopila, že další trvání na místopředsedovi strany Šmardovi je nesmyslné, stejně jako celý několikaměsíční spor o výměnu ministra kultury. "Předpokládám, že změní názor," konstatoval Babiš.

Premiér odmítá, že by řešením mohla být výměna postů ve vládě, kdy by se ANO ujalo řízení kultury výměnou za jiný resort. Ministr kultury by měl podle Babiše být schopen reprezentovat v zahraničí, tedy mluvit aspoň jedním cizím jazykem, mít k tomu vzdělání a znalosti. "Respektuji koaliční smlouvu a nemám žádného konkrétního kandidáta," uvedl.

Babiš vyloučil, že by sháněl poslance, kteří by mu pomohli udržet ve Sněmovně vládu i v případě, že by ji opustila ČSSD. "Proč bych to dělal. Takové uvažování nemám. Jsme ve vládě s ČSSD a předpokládám, že pokud konečně chce, abychom fungovali dál normálně, uzná, že Šmarda se stal svými mediálními vystoupeními pro účast ve vládě nepřijatelným," uvedl. Neumí si představit, že by ČSSD z kabinetu odešla. "Pro ni je účast ve vládě velice výhodná. Možná by bylo za tím lepší udělat nějakou čáru a začít jakoby od začátku," navrhl.

Kvůli krizi kolem Šmardy má Babiš na úterý domluvenou schůzku s prezidentem, v pondělí by se měl sejít s Hamáčkem. Babiš v pátek prohlásil, že se Šmardou ve vládě nebude. Hamáček na to reagoval slovy, že je překvapen, že premiér změnil názor, když Šmardu prezidentovi sám navrhl. Dodal, že ČSSD trvá na dodržení ústavy a koaliční smlouvy. V pátek by mohlo situaci opětovně řešit předsednictvo sociální demokracie.

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Tuto středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta.