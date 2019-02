Babiš chce zdanit internetové giganty. Vyjádřil se i k alkoholu

Premiér Andrej Babiš (ANO) podporuje zavedení zvláštní daně pro internetové giganty jako Facebook, Apple či Google. Řekl to novinářům v Egyptě na závěr summitu Evropské unie a Ligy arabských států. Debata o možném zvyšování spotřební daně na alkohol je podle něj zatím pouze teoretická, žádné konkrétní návrhy dosud nepadly.

"Digitální daň určitě ano. Já jsem to podpořil i na Evropské radě, protože nadnárodní společnosti, co u nás podnikají, neplatí dost daně," řekl Babiš.

Návrh na zavedení evropské digitální daně předložila loni Evropská komise, počítal s nepřímou daní na příjmy z některých digitálních aktivit firem s celkovým minimálním ročním celosvětovým příjmem 750 milionů eur (19,2 miliardy Kč) a příjmy v EU ve výši 50 milionů eur (1,3 miliardy Kč). Mezi členskými státy EU ale návrh v prosinci nezískal podporu.

Vlastní digitální daň hodlá zavést Rakousko. Tamní návrhy podle Babiše sleduje i česká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Možné zvýšení spotřební daně na alkohol zatím vláda podle Babiše neřešila, téma pouze teoreticky zaznělo při debatě o státním rozpočtu na příští rok. "Možná u hazardu, cigaret a alkoholu, což jsou samozřejmě činnosti, které bychom neměli podporovat, můžeme uvažovat i o nějakém navýšení daní, ale nic konkrétního na stole není," řekl premiér.

V poslední době se objevilo několik návrhů vládních stran ohledně daňových změn. Začátkem února uvedla v České televizi ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), že vláda chystá výraznější snížení daní, než s jakým původně počítala v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Lidé by mohli nakonec státu platit méně než 19 procent z hrubého příjmu. Návrh ministryně hodlá spojit s reformou veřejného zdravotního pojištění.

Koncem ledna Schillerová uvedla, že hnutí ANO chce zavést pro nejmenší podnikatele možnost úhrady daně a zdravotních a sociálních odvodů jednou pevnou částkou. Odpadla by jim díky tomu administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. Novinku by podle jejího záměru mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. "Musíme vytvořit podmínky, abychom jim zjednodušili podnikání," uvedla. Nesměli by ale být dobrovolnými plátci daně z přidané hodnoty. Právě milion korun ročního obratu je hranice pro registraci k DPH.

Dnes vládní sociální demokraté uvedli, že chtějí opět mluvit s hnutím ANO o možném zavedení bankovní daně. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že sociální demokraté už před rokem upozorňovali na to, že beze změn na příjmové straně rozpočtu se programové cíle vlády nepodaří naplnit. Vedle bankovní daně, s níž ANO nesouhlasí, mluvil Hamáček o případném zavedení digitální daně, o rušení daňových výjimek, o zvýšení spotřební daně na alkohol a o vyšším zdanění hazardu. Podle něho existuje prostor k uzákonění daňových změn tak, aby byly účinné od příštího roku.