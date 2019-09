Babiš: Dohled nad právním státem by byl pro Jourovou vyznamenáním

Pokud by se kandidátka za Česko do Evropské komise Věra Jourová ujala dohledu nad dodržováním principů demokratického a právního státu, byla by to pro Českou republiku prestižní záležitost. Novinářům to při pracovní cestě v Turecku řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nemá ale takovou informaci. Internetový portál Politico, který o tom s odvoláním na dva vysoce postavené činitele v úterý informoval, podle Babiše přinesl měsíc starou spekulaci. Minulý týden vláda schválila nominaci Jourové s tím, že ČR bude usilovat o ekonomické portfolio.

"Politico přináší asi tak měsíc starou spekulaci. Pokud by to byla pravda, tak si myslím, že pro Českou republiku by to bylo veliké vyznamenání. Pokud by zástupce České republiky měl dohlížet na právní stát, tak si myslím, že pro nás by to určitě byla prestižní záležitost," uvedl český předseda vlády. "Ale já takovou informaci v tuto chvíli po rozhovorech, které jsme vedli, nemám. Ale byly takové informace ze zákulisí Bruselu," doplnil.

Před týdnem hovořil jako o cíli pro ČR o ekonomickém portfoliu. "Myslím si, že už tím, že je žena, ale i tím, že byla úspěšná, bychom mohli mít šanci získat nějaké ekonomické portfolio," řekl. Zmínil se například o vnitřním trhu či mezinárodním obchodu.

Do náplně serverem zmíněného portfolia bude vedle dohledem na právo spadat problematika dezinformací a nenávistného projevu. Podle Politico jde o vstřícný krok nové předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové vůči zemím visegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Někteří politici z této části Evropy si stěžovali na to, že končící Evropská komise nespravedlivě pranýřovala stav právního státu v tomto regionu. Kritiku ze strany zejména místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, do jehož působnosti patří kromě jiného vláda práva, si v uplynulých letech vysloužily Varšava a Budapešť.

Pokud by Jourová nabídku von der Leyenové přijala, měla by coby eurokomisařka na starosti dohled nad mechanismem, který by na unijní úrovni posuzoval stav právního státu. Von der Leyenová se podle portálu netají tím, že podporuje návrh spojit vyplácení evropských peněz s dodržováním demokratických principů a vlády zákona.

Jourová má v končící EK na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů či rovné příležitosti žen a mužů.