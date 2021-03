Babiš doufá v prodloužení nouzového stavu do Velikonoc

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že Sněmovna podpoří žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu alespoň do Velikonoc. Jedná o tom s KSČM, jejíž poslanecký klub zasedá. Novinářům v pátek ve Strakově akademii premiér řekl, že důležité jsou počty hospitalizovaných a pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Poznamenal, že postoj opozice, která požaduje rozvolnění, se od loňského léta opakuje. "Tentokrát bychom to neměli pokazit. Dávám si pozor na to, abych něco sliboval...Zkusme to dotáhnout, abychom snížili stav, doufám, že se k tomu vrátíme po Velikonocích," uvedl Babiš.

Konec nouzového stavu o tomto víkendu nepovažuje za dobrý. "Čísla jsou stále vysoká, hlavně v nemocnicích," konstatoval.

Zopakoval, že proti covidu-19 bojuje Česko očkováním a léky, přičemž je třeba využít všechny dostupné. "Není možné, pokud jsme ve válce, čekat na nějaké studie," komentoval přístup lékařů k dostatečně neověřeným preparátům.

Ve Sněmovně v pátek kabinet ANO a ČSSD pravděpodobně získá podporu komunistů. Není ale jisté, zda kývnou na celých 30 dnů do úterý 27. dubna, jak v pondělí požádala vláda. Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii covidu-19 končí s nedělí 28. března. V Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Potrvá nejméně 175 dnů. Loni na jaře trval stav nouze kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí

Vládní představitelé uvádějí, že přísná opatření je třeba udržet ještě aspoň o Velikonocích, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okrese.