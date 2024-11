Babiš dvě hodiny blokoval jednání Sněmovny, chtěl řešit psychický stav premiéra

Na více než dvě hodiny zablokoval předseda opozičního hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš dnešní jednání Sněmovny. Neúspěšně navrhoval projednat psychický stav předsedy vlády a ODS Petra Fialy. Zdůvodnil to obavami občanů o Fialovo duševní zdraví kvůli jeho výrokům z poslední doby, mimo jiné o zvýšení českých platů na úroveň německých během pěti let. Ministři na protest proti Babišovým invektivám opakovaně opustili jednací sál a schůze i projev Babiše musely být kvůli tomu na zhruba 25 minut přerušeny.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) následně neprosadila, aby Sněmovna začátkem prosince rozhodla o úpravě pravidel svého jednání s cílem omezit obstrukce. "Tohle není demokracie, ale cochcárna," uvedla k Babišovu projevu.

Sněmovna musela hlasování o Babišově návrhu opakovat na popud lidoveckého poslance Jiřího Navrátila, který nejprve návrh jako jediný z koalice podpořil. "Možná si jenom někteří mysleli..., bylo to o expremiérovi, to hlasování," komentovala situaci předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zástupci ANO a SPD jí vytkli, že tak učinila z pozice předsedající schůze a že navrhnou její odvolání na mimořádné schůzi. "Myslím, že trocha nadhledu a humoru nikdy neuškodí," dodala k výtkám předsedkyně Sněmovny.

Babiš chtěl podle informací ČTK z koaličního tábora obstrukčním projevem zabránit schvalování novely o dalším prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí, neboť v ní hodlá koalice zavést nový trestný čin nepřípustné spolupráce s cizí mocností. Podle koaličního tábora chce také oddálit schvalování energetické novely, kterou má vládní tábor snížit podporu obnovitelných zdrojů energie.

Poslanci koalice přerušovali Babišovy výpady nesouhlasným bušením do lavic, zazněl i výkřik "fuj". Místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka (ANO) jako předsedající schůze v rámci sjednávání pořádku vybídl svého šéfa k tomu, aby se zdržel psychiatrických hodnocení. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) poté na protest odešli z pléna Sněmovny. Novinářům řekli, že nelze akceptovat Babišův proud urážek. "Projev Andreje Babiše byla směska nechutných osobních urážek a lživých výroků. Kdyby vše, co říká, byla pravda, Česko by bylo dávno v plamenech. Akorát, že není," uvedl Kupka na síti X.

"Premiér by si měl odpočinout a přestat vykládat nesmysly," doporučoval Babiš svému nástupci v čele vlády. Zdůvodnil to i jeho výroky o tom, že chce vyhrát příští sněmovní volby a získat v nich 30 procent hlasů. Podpora ODS je podle volebních průzkumů nyní zhruba desetinová, zatímco ANO má šanci získat třetinu voličských hlasů.

Babiš se pozastavoval i nad Fialovým slibem německých nebo rakouských mezd, pokud bude moci vládnout i v dalším volebním období. "Kdo těmto lžím ještě věří?" tázal se Babiš. Pokud by české platy měly dohnat německé, české mzdy by musely podle něho růst o čtvrtinu ročně, přičemž v posledních letech se rozdíl mezi nimi zvyšoval. "Nerozumím tomu, co nám pan premiér tady vykládá, a proto máme všichni strach o něj," uvedl. Dodal, že i Česko je v ohrožení.

Fiala na síti X napsal, že Babiš na něj zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky. "Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, dohání k šílenství," uvedl s odkazem na firmy Agrofertu z Babišových svěřenských fondů.

Babiš obsáhle opakovaně kritizoval vládu za návrh na zvýšení platů ústavních činitelů a další kroky. Obvinil kabinet z vydírání, že pokud Parlament neschválí zvýšení zhruba o sedm procent, nárůst bude od příštího roku dvojnásobný. Kabinet podle něho začal věc řešit pozdě kvůli podzimním krajským a senátním volbám, i když Ústavní soud zasáhl do platového zákona kvůli soudcovským platům už v květnu. Podle Babiše by měla koalice podpořit opoziční návrhy na zmrazení platů politiků.

Jednání Sněmovny i Babišův projev byly po zhruba 40 minutách přerušeny kvůli tomu, že v jednacím sále chyběl zástupce vlády. Babiš neuspěl s námitkou, že mu ministři nechybí, neboť mluví k občanům. Podle Juchelky ale Sněmovna musí dodržet podmínku stanovenou zákonem o jednacím řádu dolní parlamentní komory. Vedení Poslanecké sněmovny poté jednalo o dalším postupu.

Babiš vytýkal vládě ceny potravin nebo bytů, postup úřadů práce, obviňoval ji ze lží a pokrytectví a stěžoval si na absenci médií. Uvedl mimo jiné, že dálnice se v Česku staví proto, že to v roce 2015 řekl tehdejšímu ministru dopravy Danielu Ťokovi (ANO).