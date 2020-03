Babiš: Firmu, která měla dodat pět milionů roušek, někdo podvedl

Smlouva na pět milionů roušek, které měly do České republiky dorazit v pondělí, byla porušena, řekl v pořadu Partie televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Česká firma je v Číně objednala a zaplatila, někdo ji ale podle něj podvedl. Zopakoval, že v nejbližší době by stát měl dostat zhruba 1,8 milionu respirátorů.

Roušky měly být podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k dispozici zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky měl dostat například personál, dále lidé poskytující domácí péči a terénní služby.

Stát v sobotu uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10 tisíc respirátorů, které začne rozvážet v neděli. V pondělí by měl stát dostat dalších 52 tisíc respirátorů, řekl Babiš. Společnost Home Credit, která patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, pak podle Babiše darovala 200 tisíc respirátorů americké normy, které by měly dorazit v pátek. Dalších 1,5 milionu respirátorů by mělo dorazit do konce března.

Babiš doplnil, že Kellner daruje také 15 tun ochranných pomůcek z Číny, mezi nimiž mají být testery či respirátory. Předseda vlády zopakoval, že stát měl dříve objednávku na 190 tisíc respirátorů, ale mezitím jedna z evropských zemí zakázala vývoz. Připomněl také, že budou vypravena dvě letadla do Číny, jež by měla dovést 100 tisíc rychlotesterů.