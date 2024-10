Babiš i SPD usilují o pětileté zmrazení platů vrcholných politiků

Opoziční hnutí SPD nepodpoří návrh rozpočtu na příští rok. Navrhne usnesení, v němž by Poslanecká sněmovna uložila vládě změnit údaje návrhu tak, aby odpovídaly skutečnosti a platné rozpočtové legislativě. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní parlamentní komory to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Poslance čeká první čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2025 ve středu.

Plánovaný schodek má proti letošnímu navýšenému schodku klesnout o 41 miliardy na 241 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat základní parametry, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Poté už je měnit nemůžou. Rozpočet není možné zamítnout, je možné ho pouze vrátit vládě k přepracování. Vládní koalice má však i po odchodu Pirátů dostatek hlasů pro to, aby rozpočet prosadila.

"Fialova vláda rekordně zadlužuje naši zemi, aniž by šetřila na zbytných výdajích," řekl Okamura. Navrhne usnesení, na jehož základě by Sněmovna neschválila základní údaje návrhu a uložila kabinetu Petra Fialy (ODS) je změnit tak, aby odpovídaly skutečnosti a platné rozpočtové legislativě. Termín předložení nového návrhu by Sněmovna v případě přijetí usnesení stanovila na 12. listopadu, vzhledem k rozložení křesel v dolní komoře to ale nelze očekávat.

Vláda podle místopředsedy SPD a předsedy poslanců Radima Fialy není rozpočtově odpovědná, konsolidovat veřejné finance by měla daleko rychleji. Zároveň podle něj kabinet nadhodnocuje předpokládaný růst české ekonomiky v příštím roce. Fiala také kritizoval, že vláda zvyšuje daně a nešetří na výdajích.

Ve čtvrtek v podvečer se poslanci sejdou na mimořádné schůzi vyvolané opozičním hnutím ANO k diskusi o platech vrcholných politiků. Vláda ve středu schválila návrh, podle nějž by platy politiků i soudců a státních zástupců příští rok vzrostly o 6,95 procenta. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo skokové navýšení platů zhruba o 13,7 procenta, což vyvolalo kritiku.

SPD podle Okamury popáté předložilo návrh na zmrazení platů politiků, tentokrát formou pozměňovacího návrhu k vládní předloze. Okamurův návrh by zmrazil platy do konce příštího volebního období, tedy do konce roku 2029. Podle Fialy jsou poslanci ve střetu zájmů, pokud mají hlasovat o svých platech.

Také šéf ANO Andrej Babiš podal návrh na pětileté zmrazení platů poslanců, senátorů, členů vlády či prezidenta. Poslanci tuto předlohu zatím projednávat nemohou, nejprve se k ní musí vyjádřit vláda.