Babiš je ve střetu zájmu od chvíle, co je ve vládě, píše EK

Střet zájmů

Zpráva Evropské komise: Česko může vracet až 450 milionů

Aktualizováno 01.06. 12:56Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK),... víceDiskuse (10)