Babiš jednal s operátory o ceně dat. Chce znát konkrétní čísla

Mobilní operátoři mají do týdne dodat premiérovi Andreji Babišovi (ANO) reálné údaje o tom, za jaké ceny využívají Češi mobilní data. Babiš to uvedl po úterní schůzce s generálními řediteli T-Mobilu, O2, Vodafonu a Nordic Telecomu na twitteru. Operátoři mu podle ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda dodají údaje o vývoji reálných cen za posledních několik let.

Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě. Operátoři se brání, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku.

"Tlak na levnější data pokračuje. Dostal jsem za jeden stůl generální ředitele všech operátorů. Brání se, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání. Vyzval jsem je, ať konečně řeknou, jak to s cenami je a neschovávají se za podpultové nabídky. Do týdne přinesou reálná čísla," oznámil na twitteru Babiš.

Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly existuje velké množství podpultových cen a cen mimo oficiální ceníky, a proto operátoři musí v první řadě doložit čísly skutečný stav trhu. Tlak na snižování cen by podle něj mělo přinést rozpohybování trhu po přijetí chystané novely telekomunikačního zákona. Ta mimo jiné počítá se zkrácením doby přenesení čísla mezi operátory na dva dny. Díky možnosti bezproblémového přechodu klienta k jinému poskytovateli by si firmy měly začít více konkurovat.

Zástupci operátorů potvrdili, že jednání budou dál pokračovat. "Pana premiéra jsme seznámili se situací a pan předseda nás vyzval, abychom doložili vývoj cen za posledních několik let. Jednotliví operátoři jsou připraveni mu vyhovět," dodal Grund. "Ze setkání jsme si odnesli spoustu úkolů, na kterých budeme nyní pracovat, abychom dodali, co po nás pan premiér žádá. Těší nás, že se otevřela debata na velmi důležitá témata a jsme připraveni na další spolupráci," uvedla ke schůzce mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Zájem o dění na mobilním trhu zvýšil nedávný výrok ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO), podle níž si za vysokou cenu mobilních dat mohou sami Češi. Češi podle ní spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. Ministryně později uvedla, že byl její výrok vytržený z kontextu.

Na českém trhu působí tři mobilní operátoři, T-Mobile, O2 a Vodafone, a kolem dvou stovek virtuálních operátorů. Dohromady obsluhují 14,5 milionu zákazníků. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pátek oznámil výsledky předběžné analýzy mobilního velkoobchodního trhu, podle které je na něm nedostatečná konkurence a operátoři na něm jednají ve shodě. V budoucnu by mohl trh začít regulovat. Vycházel z testů hlasových, SMS a datových služeb nabízených v tuzemských mobilních sítích GSM, 3G a LTE.

Babiš koncem února řekl, že stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně možného vstupu na český trh jako čtvrtý mobilní operátor prostřednictvím chystané aukce televizních kmitočtů v pásmu 700 MHz. O frekvence se zajímá i Nordic Telecom.