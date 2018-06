Babiš, jeho žena i dcera poprvé jako obvinění vyslýcháni policií

Premiér Andrej Babiš (ANO) poprvé vypovídal ve čtvrtek na policii jako obviněný v dotační kauze Čapí hnízdo. Policie v týdnu vyslechla i další obviněné, Babišovu manželku Moniku a dceru Adrianu Bobekovou. Informoval o tom deník Právo. Obhájce rodiny se k tomu nevyjádřil.

Policie stíhá premiéra a šest lidí pro podezření z padesátimilionového dotačního podvodu. Za to Babišovi hrozí až deset let vězení.

Vedle Babiše je kvůli podezření z pokusu o dotační podvod u stavby Čapího hnízda stíháno dalších šest lidí - mezi nimi také jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. v létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která patří do Babišova svěřenského fondu.

Babiš v týdnu řekl, že trvá na svých pochybnostech ohledně nezávislosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který vyšetřoval kauzu Čapí hnízdo. Reagoval na prohlášení úřadujícího šéfa úřadu Nicholase Iletta, který Babišovo dřívější tvrzení důrazně odmítl.

"Na svém vyjádření trvám a nemám na tom co měnit. OLAF měl v minulosti své korupční aféry," prohlásil Babiš. Dodal, že se prokázalo, že činnost úřadu byla zpolitizovaná. V lednu Babiš řekl, že vyšetřování, které vedl OLAF kvůli dotačnímu podvodu při stavbě farmy Čapí hnízdo, je podle něj zpolitizované jak v Česku, tak v Bruselu. Babiš je v kauze trestně stíhaný.

Ilett řekl, že za dvě desetiletí své existence úřad prokázal praktickým způsobem svého fungování, že nezávislý je a svou nezávislost si brání. "Jen velmi zřídka o tom teď někdo pochybuje. Zásadně trvám na tom, aby naše nezávislost nebyla zpochybňována. Nebyli jsme vystaveni vnějšímu vlivu ani v tomto vyšetřování, ani v žádném jiném," řekl Ilett na tiskové konferenci k výroční zprávě OLAF za uplynulý rok.

Ilettův úřad koncem loňského roku uzavřel vyšetřování Čapího hnízda s tím, že existuje podezření na dotační podvod. České ministerstvo financí pak na konci ledna oznámilo, že farma, která jako malý podnik původně získala padesátimilionovou dotaci, byla vyjmuta z evropského financování.