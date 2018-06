Babiš: Jestli Němci zavedou kontroly kvůli migraci, tak my taky

Pokud Německo a následně Rakousko zavedou kvůli migraci hraniční kontroly, učiní tak Česká republika také. Před zasedáním Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Od bezpečnostní rady chce informace o připravenosti na takové opatření. Ostrahu by měli zajistit policisté, celníci, případně vojáci. Babiš vyjádřil naději, že se tak nakonec nestane.

Problém podle Babiše vyplývá z vnitropolitické situace v Německu, ze sporu o migrační plán mezi německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) a kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU).

Uvedl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz na čtvrteční schůzce v Budapešti se svými protějšky z visegrádské čtyřky avizoval, že pokud by Německo začalo vracet některé migranty od svých hranic, Rakousko by postupovalo stejně. Česko by na to muselo podle Babiše reagovat a bránit svou hranici. "Uděláme stejná opatření, půjdeme na přechody a budeme kontrolovat hranici," konstatoval. Připomněl, že Česko je pro to, aby Evropa zřídila uprchlické tábory mimo své území. Jižní hranici pak mají bránit státy, které na ní leží, přičemž ostatní země EU by měly těmto zemím pomáhat.

Merkelová hodlá najít evropské řešení migračního problému, Seehofer a další politici z CSU nechtějí čekat a některé migranty chtějí odmítat přímo na hranici. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt.