Babiš: Jsem šokován tím, co tvrdí média. ČR nebude muset vracet dotace

Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na páteční informace médií o výsledku auditu Evropské komise napsal, že neporušuje ani české, ani evropské zákony. Je šokován tím, co tvrdí česká média. "Žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet," napsal. O tom, že zpráva o auditu dorazila do Česka, byl obecně informován. Jde ale podle něj o předběžný návrh, který bude analyzován a ČR se k němu vyjádří. Stanovisko EK odmítl.

Podle webů Hospodářských novin a Neovlivní.cz audit EK dospěl k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce Brusel vrátit zpět.

"Jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že Evropská komise chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda!," napsal Babiš. Podle něj do ČR dorazil předběžný návrh a do uzavření procesu je zpráva považována za důvěrnou. "Toto je pouze předběžný návrh, který bude důkladně analyzován, a Česká republika, předpokládám, že nejméně MF a MMR jako příjemci zprávy, se k němu vyjádří. Teprve pak nám zašle finální zprávu i Evropská komise. Její stanovisko zásadně odmítám, a budu bojovat za jeho změnu na základě dalších informací od národních orgánů," napsal.

Ministerstvo financí potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy a nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že firma nadále trvá na tom, že v dotacích postupuje přesně podle zákona.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33 tisíc lidí, z toho 22 tisíc v ČR. Babiš koncern vlastnil ještě na začátku roku 2017, v únoru 2017 vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Německá veřejnoprávní televize ZDF letos ve svém investigativním pořadu ZDFzoom uvedla, že se příjem Agrofertu z evropských fondů za dobu, kdy je Babiš ve vládě, téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 2014 činil 42 milionů eur (1,1 miliardy korun), v roce 2017 už 82 milionů eur (2,1 miliardy korun). Podle Babiše reportáž nemá nic společného se seriózní novinařinou.

Od vstupu Babiše do politiky (na podzim roku 2013, kdy zasedl ve Sněmovně), do konce roku 2017 získal Agrofert zhruba sedm miliard korun dotací. V roce 2017 pak inkasoval nejvyšší částku, a to zhruba dvě miliardy korun, přičemž na daních firma státu zaplatila 739 milionů korun. Výroční zpráva za rok 2018 ještě není k dispozici. Před vstupem Babiše do politiky získával Agrofert dotace nižší.

Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí žádosti do EU přestalo posílat. Bruselu nepředložilo podle serveru iROZHLAS.cz k proplacení kromě stomilionové dotace na projekt linky na toastový chléb Penam dalších 11 projektů firem holdingu Agrofert za více než 61 milionů korun.

Opozice chce o střetu zájmů jednat v úterý

Opozice chce o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) jednat ve Sněmovně v úterý. Navrhne zařazení zvláštního bodu. Současně žádá okamžité zastavení proplácení dotací, aby se problém s vyplácením dotací podniků spojených s Babišem neprohluboval. Na schůzce opozičních lídrů se zástupci ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a lidovců také dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. "Zodpovědnost je na panu vicepremiérovi Janu Hamáčkovi," upřesnil předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Na svolání mimořádné vlády se zatím opoziční lídři nedohodli. "Vyslechneme, co řekne vláda, jak se k tomu postaví," uvedl po schůzce předseda ODS Petr Fiala. Důležité současně podle zástupců pětice stran je, jak se věci postaví další parlamentní subjekty. Zástupci ČSSD a KSČM na schůzku nepřišli. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že slyšet informace ke kauze na plénu chce.

Opoziční lídři na jednání formulovali čtyři požadavky: okamžité zastavení vyplácení dotací, formulaci odpovědi Bruselu nečlenem Babišova hnutí ANO, zařazení zvláštního bodu na jednání Sněmovny a zveřejnění zprávy.