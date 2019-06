Babiš naštval spoustu lidí. Protesty nepoleví, píše se v tisku

Reakce na Letnou

Babiš označil některé projevy demonstrantů za neuvěřitelné

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Napsal to v textové zprávě, kterou poskytl... víceDiskuse (6)