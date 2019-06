Babiš: Návrh na svržení vlády je pokus o destabilizaci Česka

Opoziční snaha o svržení menšinové vlády ANO a ČSSD je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) legitimní nástroj politického boje, ale nerozumí jí. Ministerský předseda dnes ve Sněmovně řekl, že návrh na vyslovení kabinetu chápe jako pokus o destabilizaci Česka. Není podle něho žádný důvod, aby podal demisi, kabinet má podle premiéra výsledky. Babiš věří tomu, že kabinet vydrží do konce volebního období.

Schůzi k vyslovení nedůvěry vládě vyvolala pětice stran v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. "Beru to jako pokus o destabilizaci naší země, to je proti zájmům občanů naší republiky, to je proti zájmům všech," prohlásil Babiš. Pád kabinetu by podle něho vedl k ochromení Česka. Opozici premiér nařkl z toho, že stupňuje napětí, vnáší mezi obyvatele nejistotu a chce Česko poškodit. "Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako v tomto období," uvedl Babiš, podle něhož jde i o zásluhu hnutí ANO.

Premiér se ohradil proti tvrzením, že působí nějaký problém, i proti předběžným auditním zprávám. Zdůraznil, že když skupinu Agrofert převedl v únoru 2017 do svěřenských fondů, postupoval podle práva. "Střet zájmů žádný není, protože jsem postupoval podle zákona," řekl Babiš.

Vrátil se také k případu evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, v níž mu hrozí obžaloba. Zopakoval, že jde podle něho o účelové trestní stíhání. K údajné spolupráci s někdejší komunistickou Státní bezpečnostní (StB) Babiš uvedl, že u slovenských soudů třikrát vyhrál a pak Ústavní soud uvedl, že žaloval nesprávnou instituci. "Já jsem nic neudělal a vyhraju to na tisíc procent," prohlásil Babiš.

V reakci na masivní demonstrace proti premiérovi, ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a za nezávislost justice Babiš uvedl, že Benešová je odbornice a bojovnice proti korupci a klientelismu a že justice nezávislá je. "Neexistuje, že bychom někde do něčeho zasáhli," řekl.

"Není důvod, aby vláda skončila. Naopak vláda se má čím pochlubit," pokračoval premiér, který avizoval, že jeho ministři budou před poslanci prezentovat své výsledky. Odmítl možnost předčasných sněmovních voleb.