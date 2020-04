Babiš: Nechoďte na koledu, nenavštěvujte příbuzné

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma. Neměli by podle něj navštěvovat příbuzné, být v uzavřených prostorech s mnoha lidmi či chodit na koledu. Předseda vlády to řekl ve čtvrtečním projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi a Radiožurnálem. Doufá, že nikoho nenapadne o svátcích navštěvovat starší lidi, senioři jsou totiž nejohroženější skupinou obyvatel, uvedl. Velikonoce se podle premiéra mohou stát svátkem naděje v zápase s koronavirem, pokud lidé udrží disciplínu.

Babiš občany také požádal, aby nadále nosili roušky a dodržovali odstupy od ostatních, a to i při běhu a jízdě na kole v místech, kde se nachází víc lidí. "Ve středu a ve čtvrtek mě mnozí z vás upozorňovali na to, že bohužel někteří lidé dokonce přestali roušky nosit. Pohybují se ve skupinách, posedávají na předzahrádkách a bez roušek. A to je špatně," řekl.

Také vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek na twitteru apeloval na lidi, aby zůstali i v hezkém počasí o svátcích doma. "Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude to malér," napsal.

Česko má za sebou pět nejsložitějších týdnů v novodobé historii

Epidemie byla podle Babiše v ČR zachycena včas, vyhráno však není. "Chci, abychom uvolnili opatření vlády a zrušili všechny zákazy a nařízení hned, jakmile to bude možné. Ale ne dřív, než budeme schopni ochránit ty nejohroženější z nás, naše seniory," řekl premiér. V souvislosti s nimi poznamenal, že doufá, že každý alespoň jednou denně všem z rodiny ve vyšším věku telefonuje a ptá se jich, jak se cítí a zda něco nepotřebují.

Babiš také řekl, že Česko má za sebou nejsložitějších pět týdnů v novodobé historii. "Jsem překvapený, ale upřímně rád tomu, jak v této kritické době čelíme epidemii společně. Jako jeden národ," poznamenal. Po Velikonocích podle něj vláda představí plán uvolňování opatření. Nebude podle živelné, ale řízené, zdůraznil.

"Pojďme si ale teď spolu slíbit, že ani teď o prodlouženém víkendu, kdy nás čekají čtyři dny volna a bude docela pěkné počasí, nepolevíme. Ani v nošení roušek, ani v dodržování omezení pohybu. Ať neztratíme všechno to krásné, co máme rádi a na co jsme hrdí. Ať už jde o Velikonoce nebo náš každodenní život. Ať neztratíme všechno to, na čem všichni pracujeme nonstop už pět týdnů," řekl.

V projevu poděkoval lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, policistům a vojákům, prodavačkám nebo řidičům kamionů. Vděk vyjádřil také nadačním fondům, dobrovolníkům i lidem, kteří organizují sbírky nebo pomáhají lidem bez domova. V poděkování zmínil také pečovatele v domovech pro seniory, studenty pracující v nemocnicích či odborníky z oblasti IT. "Děkuji všem, kdo pracují. Děkuji všem, kdo šijí roušky a snaží se tak zabránit dalšímu šíření epidemie," řekl také.

Ocenil také kostely, které uspořádaly on-line bohoslužby. Premiér uvedl, že chápe, že zvláště pro věřící jsou současná opatření bolestivá. "Mám soucit s lidmi, kteří chodí pravidelně na velikonoční bohoslužby a nyní nemohou. Ale i pan kardinál Dominik Duka říká, že tato omezení mohou vést k autentickému prožitku Velikonoc," řekl Babiš.