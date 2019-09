Babiš o svém projevu: Mluvil jsem hlavně o Česku

Mluvil jsem hlavně o Česku, že se vracíme zpět na vrchol Evropy, kde jsme dříve byli, a že chceme pomoci Evropě, aby byla silnější a spolupracovala na řešení problémů. Českým novinářům to ve středu v noci newyorského času (čtvrtek ráno SELČ) řekl český premiér Andrej Babiš o svém projevu na Valném shromáždění OSN.

"Hlavně jsem mluvil o České republice, protože my se máme čím pochlubit. Samozřejmě jsem připomněl, že slavíme 30 let svobody a demokracie, že máme na co navazovat, na první republiku, že Češi jsou kreativní, velice inovativní národ, že máme tu DNA," řekl Babiš.

"Česká republika se vrací tam, kde byla, na špičku Evropy, a že my jsme připraveni pomoci Evropě, aby byla silnější, aby spolupracovala a aby řešila problémy, které nás čekají," uvedl premiér o hlavním bodu své řeči. "Myslím, že bylo důležité hlavně sdělit světu, že jsme na tom velice dobře, že se nám daří," doplnil.

V další části projevu se věnoval Evropě. "Jsem přesvědčen, že Česká republika a visegrádská čtyřka skutečně můžeme hrát důležitou roli v Evropě," uvedl k regionálnímu uskupení Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Pokud jde o Evropu, připomenul, že ji americký prezident Donald Trump během projevu v OSN vůbec nezmínil. "Slovo Evropa tam nepadlo a já jsem mu to i řekl, když jsme byli na recepci, ale to bylo jen pár vět," dodal k úterní recepci, kterou na okraj Valného shromáždění OSN hostil Trump. Babiš by chtěl, aby EU dojednala s USA vzájemně výhodou obchodní dohodu, kterou už Trump slíbil Británii, až z unie odejde.

Babiš také poznamenal, že projev trénoval a dal si na něm záležet. "Já jsem si nastudoval projevy jiných státníků z minulých shromáždění OSN," dodal.