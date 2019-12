Babiš odstoupit nehodlá. Jsem urputné hovado, vzkázal

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) označil sám sebe v obsáhlém příspěvku na facebooku jako "urputné hovado", které i přes neustálou štvanici neodstoupí.

"Normální člověk by už asi odešel, ale já, jak je obecně známo, jsem urputné hovado. Ta štvanice trvá už čtyři roky a když moji soupeři nejsou schopní mě porazit ve svobodných, demokratických volbách, tak doufají, že to za ně vybojuje Brusel," narážel Babiš na aktuální kauzu okolo auditu o střetu zájmů, který do Česka zaslala Evropské komise.

"To, jak se na mě snaží něco vyškrábnout, je zoufalé," dodal a v následujících řádcích okomentoval další problémy, s nimiž se během své politické kariéry potýká. První se týkal jeho zapojení v StB. "Vyhrál jsem už 3x soud o to, že jsem neoprávněně vedený jako její spolupracovník. Prostě na mě vedli svazek bez mého vědomí, jak bylo tehdy běžné, protože museli plnit plán. Já ale žádnou spolupráci nikdy nepodepsal," napsal.

Jako nejtěžší kalibr pak označil zákon Lex Babiš. "Řekli si, že když sáhnou na firmu, kterou jsem budoval přes 21 let, tak z politiky odejdu. No, překvapil jsem je. Upřednostnil jsem zájmy lidí, kteří mě volili a dali mi důvěru. Firmy jsem se vzdal. Dodržel jsem zákon, který proti mně napsaly tradiční, demokratické strany," uvedl.

Kdo chodí na Letnou?

Kromě opozičních politiků se pak vyjádřil i o "normálních lidech" a pokusil se přijít se svým vysvětlením, proč ho tolik nenávidí. Podle něj jsou otráveni z toho, že jejich strany jsou už několik let v opozici, a tak mají neustálý pocit porážky.

"Mají pocit, že je válcuje hnutí, které nevolili a nechápou, že pracuje i pro ně. Někoho to určitě štve a je vděčný za každou pomluvu, za každý signál, že by mohl ten hrozný nenáviděný Babiš skončit. Když to nejde ve volbách, tak přes nějakou kauzu. Takový člověk pak chodí na Václavák a na Letnou pokaždé, když se kolem mě něco děje. Chodí tam nejen voliči opozice, ale hlavně komentátoři, kteří mě za každou cenu chtějí dostat z politiky," postěžoval si.

Pro tyto lidi má prý pochopení, i když ho to zraňuje. Jejich zlost pak přičítal stranám, které nechtějí s hnutím ANO do koalice. "Opoziční strany se k nám mohly už dávno přidat a pracovat spolu s námi ve prospěch této země. Zvali jsme je všechny k jednání hned v den vyhlášení výsledků voleb. Mohly pracovat s námi. Vynahradit lidem to, že řada z nich 25 let předtím rozvracela hospodářství, způsobila škody za tisíce miliard - a lidi akorát škrtili," napsal.