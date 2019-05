Babiš odvolil mezi prvními. Nebere nic jiného než výhru

Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal odpoledne v Průhonicích u Prahy spolu s manželkou Monikou svůj hlas v evropských volbách. K urně se dostavili jako první tamní voliči. Novinářům Babiš následně řekl, že jde o nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. ANO jde do voleb s cílem vyhrát, jinou variantu by považoval za neúspěch.

Babišovi přišli na místní obecní úřad už deset minut předem, museli čekat na chodbě. Premiér žertoval s novináři, že starší generace chodí včas a že nechtěl obtěžovat ostatní voliče. Dělal si legraci i ze sledovanosti čtvrteční televizní předvolební debaty, divil se, že by ji mohl někdo sledovat místo čtvrtfinálového utkání mezi Českem a Německem na hokejovém mistrovství světa.

Premiér potom, co odvolil, také vyslovil přání, aby k evropským volbám přišlo více lidí než před pěti lety. Podotkl, že Evropská unie má na Česko velký vliv, projekt je úspěšný, ale musí se reformovat. Čeští europoslanci by podle něho měli vystupovat jednotně ve prospěch Česka.

Babiš řekl, že se snažil motivovat všechny občany, aby přišli. "Protože si myslíme, že jsou to nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. Mají vliv na náš život, na všechny občany naší země, nejen mladé nebo staré, ale na všechny," uvedl. Doufá, že volební účast bude lepší než v posledních evropských volbách.

Důležité jsou podle něj volby kvůli tomu, jaký má EU vliv na Česko. Za klíčové úkoly označil boj proti ilegální migraci, sestavení racionálního rozpočtu a dobudování vnitřního trhu. Čeští europoslanci by podle něj měli v nadcházejícím volebním období postupovat společně a "nedělat v Bruselu českou politiku".

ANO jde do voleb s ambicí vyhrát, řekl premiér. "Určitě to bude neúspěch, pokud to nevyhrajeme."