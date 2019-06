Babiš poděkoval Severní Makedonii. Fakticky zastavila migraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) poděkoval Severní Makedonii za to, že podle něj fakticky zastavila ilegální migraci. Chce pokračovat v materiální i personální podpoře země. Předseda vlády to řekl na společném brífinku se severomakedonským ministrem vnitra Oliverem Spasovským při návštěvě přijímacího centra pro migranty v Gevgeliji na hranici s Řeckem. Pohraniční agentura Frontex má podle Babiše skvělé výsledky v monitoringu, návratové politice, její role by se ale měla posilovat spíše mimo Evropskou unii.

"Chtěl bych poděkovat tehdy Makedonii, dnes Severní Makedonii za to, že de facto zastavila ilegální migraci. Protože v tom vlastně zůstala sama. Považuji za absurdní, že ze schengenského prostoru přicházely statisíce migrantů do neschengenského prostoru," řekl Babiš.

Spasovski uvedl, že Česko Severní Makedonii v době nejtěžší migrační krize, která vrcholila v letech 2015-16, pomohlo nejvíce. "Už 26. kontingent českých policistů společně s makedonskými policisty chrání makedonsko-řeckou hranici. Chtěl bych vyzdvihnout profesionalitu českých policistů, jejich ochotu sdílet své zkušenosti a pomoci v posílení kapacit naší policie," poznamenal.

Od února 2016, kdy Česká republika s vysíláním svých policistů na pomoc makedonským kolegům začala, se tu vystřídalo 1014 českých policistů, uvedl úřad vlády. Ve spolupráci s mezinárodní policejní jednotkou se podle něj podařilo odhalit 14.943 pokusů o nelegální překročení řecko-makedonské hranice.

Na makedonsko-řecké hranici se Babiš setkal právě s několika českými policisty ze čtyřicetičlenného kontingentu. "Pokud nám někdo vyčítal naše stanovisko, právě tady je důkaz naší solidarity, že podporujeme Severní Makedonii, že tu máme náš kontingent 40 policistů, o kterých slyším samou chválu. Já jim také moc děkuji, že tady jsou a že tady je Česká republika vidět," řekl premiér.

Spasovski také připomněl, že Česko pomohlo Severní Makedonii už částkou čtyř milionů eur (přes 100 milionů korun). "To ukazuje na naše partnerské vztahy mezi ministerstvy a vládami a na vaši ochotu, abychom společně čelili dalším problémům. Očekávám, že pokud se zase objeví migrační krize, že budeme spolupracovat znovu," uvedl.

Babiš návštěvu v Severní Makedonii označil za užitečnou i pro diskusi o dalším vývoji Frontexu. "Jsem přesvědčen, že Frontex má skvělé výsledky v monitoringu, návratové politice. Co se týká pobřežních stráží, jednotlivé členské státy to zvládají bez problému. Pokud máme mluvit o posilování Frontexu, měli bychom spíš mluvit o jeho roli mimo Evropu," konstatoval český premiér.