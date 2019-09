Babiš považuje diskusi, zda by podepsal abolici, za zbytečnou

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za zbytečnou diskusi, zda by podle požadavků ústavy podepsal případné rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, kterým by hlava státu zastavila Babišovo stíhání v případu Čapího hnízda. Zeman ve čtvrtek oznámil, že by o takzvané abolici rozhodl, pokud by bylo pravomocně zastavené stíhání obnoveno. Babiš řekl rádiu Impuls, že by jen komentoval nesmyslné spekulace, protože trestní stíhání bylo zastaveno a žádný trestný čin se nestal.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) nedávno zastavilo jak stíhání Babiše, tak dalších v případu. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení potvrdit i zrušit. Prezident oznámil, že pokud by bylo stíhání obnoveno, přistoupil by k abolici.

Abolice patří mezi rozhodnutí hlavy státu, která musí spolupodepsat premiér či jiný pověřený člen vlády. "Já myslím, že je to úplně zbytečná diskuse, protože dva státní zástupci, pan (Jaroslav) Šaroch a (Martin) Erazím potvrdili, že se žádný trestný čin nestal a zastavili stíhání," řekl Babiš Impulsu.

Zemanovo prohlášení proto považuje za zbytečné. "Myslím, že nic takového nemůže nastat. Myslím, že to zbytečně vyvolává vášně a není to na místě," uvedl. Slova prezidenta ho proto nepotěšila. "Protože (abolice) není potřeba. Státní zástupci objektivně to stíhání, o kterém já od začátku říkám, že bylo účelové, zastavili. Justice by měla konat bez ohledu na názory politiků nebo novinářů a dalších lidí," uvedl.

Babiš předpokládá, že nezávisle se bude rozhodovat i nejvyšší státní zástupce. Na přezkoumání případu má podle zákona žalobce Zeman tři měsíce.

"Státní zástupci pravomocně zastavili trestní stíhání u všech aktérů a pan prezident toto pravomocné rozhodnutí státního zastupitelství ctí," odpověděl dnes Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz, zda by prezident v případě zrušení verdiktu o zastavení stíhání využil práva abolice jen ve vztahu k Babišovi, nebo i k dalším lidem, kteří byli v případu Čapí hnízdo stíháni.