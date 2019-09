Babiš považuje kauzu o střetu zájmů za uzavřenou

Spor ohledně údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle něho u konce. Babiš tak reagoval na rozhodnutí středočeského krajského úřadu, který pravomocně zastavil přestupkové řízení. Babiš novinářům řekl, že bylo jasné, že to tak muselo dopadnout. Celou záležitost označil za pseudoaféru a městský úřad v Černošicích, který původně rozhodl v jeho neprospěch, obvinil z politického posuzování věci.

Černošický úřad vedl s premiérem správní řízení kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding v únoru 2017 vložil do svěřenského fondu. Tvrdil, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů.

Černošický úřad poprvé rozhodl v Babišův neprospěch v lednu, středočeský úřad ale po premiérově odvolání vrátil případ k novému rozhodnutí. V srpnu v Černošicích opět shledali u Babiše střet zájmů, krajský úřad po dalším odvolání ve čtvrtek řízení zastavil.

"Ta záležitost je skončena. Bylo jasné, že to takhle musí dopadnout," řekl dnes Babiš. "Samozřejmě celé to bylo vyprovokováno na základě udání zkorumpované neziskovky Transparency International a udavačů z Pirátů. Je to úplně nesmyslné od počátku, protože pokud v naší zemi jsme zavedli speciální zákon proti Babišovi lex Babiš a já jsme postupoval podle toho zákona, takže nemůžu mít žádný střet zájmů," doplnil. Protikorupční organizace Transparency International (TI) podala v červenci na premiéra žalobu kvůli poškozování svého dobrého jména. Babiš o TI mluví opakovaně jako o zkorumpované organizaci

Městský úřad v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Podnět mu odeslala Transparency International ČR, která tvrdí, že Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Krajská opozice už dřív kritizovala skutečnost, že Babišovo minulé odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu projednával středočeský krajský úřad. Poukazovala na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tehdy podezření z podjatosti odmítla.