Babiš předá Fialovi dopis, chce založit tradici jako u prezidentů USA

Končící premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek předá předsedovi nové vlády Petru Fialovi (ODS) dopis. Chce založit tradici jako u amerických prezidentů, řekl na páteční závěrečné tiskové konferenci kabinetu v demisi. Dále Fialovi předá klíče od korunovačních klenotů. Hovořit s ním chce také o závěrech čtvrtečního jednání Evropské rady.

"Chci založit tradici, jak mají američtí prezidenti, že nechávají vždycky nějaký vzkaz. Napsal jsem dopis panu premiérovi Fialovi," řekl Babiš. Zveřejňovat jej nehodlá. Ve 12:30 Fialu přivítá u vchodu do Strakovy akademie. "Budu informovat nového premiéra o tom, jak to všechno proběhlo, protože to není jednoduchá situace," uvedl k Evropské radě.

Kabinet ANO a ČSSD podal demisi 11. listopadu, od té doby vykonává z pověření prezidenta Miloše Zemana prozatímně svou funkci do jmenování nové vlády. Končí přibližně po třech a půl letech. Babiš se stal druhým nejdéle sloužícím premiérem po Václavu Klausovi.

Zeman v pátek v 11.00 na zámku v Lánech jmenuje členy nové vlády koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Fialův kabinet následně absolvuje první zasedání ve Strakově akademii. Předseda vlády pak odpoledne a v sobotu bude uvádět ministry do jejich úřadů.